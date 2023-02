Accusava la Rai di censure, ora Fedez sbarca a Sanremo

La notizia, già trapelata nei giorni scorsi, ora è ufficiale: dal 7 all'11 febbraio Fedez si trasferirà a Sanremo insieme alla moglie influencer Chiara Ferragni e il suo podcast "Muschio Selvaggio" - già al centro di polemiche negli ultimi giorni - approderà per la prima volta in tv. Su Rai2 il rapper seguirà e commenterà la kermesse canora in compagnia del sodale Luis Sal per cinque puntate consecutive in onda ogni giorno alle 18.45. Come Ferragni, che sarà all'Ariston accanto ad Amadeus, anche il cantante milanese non ha resistito al richiamo della vecchia e cara mamma Rai. E che sorpresa: per Fedez l'emittente del servizio pubblico non era forse un pericoloso covo in mano alla politica e alle censure?

Fedez e le accuse di "censura" alla Rai

In molti, al riguardo, ricorderanno la gran polemica (pretestuosa) che il cantante aizzò dopo il Concertone del primo maggio 2021. In quell'occasione, Fedez denuciò di aver dovuto trattare con alcuni dirigenti Rai sui contenuti di un suo discorso pronunciato sul palco. " Mi hanno chiesto di omettere dei nomi, dei partiti... ", lamentò, sostenendo di essere stato costretto a inviare preventivamente il testo del proprio monologo per una " approvazione da parte della politica ". Scoppiò lo scandalo e la Rai si apprestò a spiegare che non c'era stato alcun bavaglio, come peraltro dimostrato dal fatto che il rapper quell'intervento lo pronunciò comunque. Eppure, indignato con l'emittente pubblica, l'influencer pubblicò sui social anche un video nel quale strillava al telefono per la presunta censura a suo giudizio subita.

Il rapper a Sanremo con Muschio Selvaggio

A distanza di nemmeno due anni, quei cattivoni del servizio pubblico devono essersi redenti. Diversamente, come avrebbe potuto il temerario Fedez accettare uno spazio in Rai, peraltro nella pregiatissima settimana di Sanremo, assai gradita agli sponsor? Mai e poi mai lo avrebbe fatto, non scherziamo! Il paradosso tutto da ridere è che il cantante, per l'occasione, trasferirà il proprio "Muschio Selvaggio" dal libero ambiente del web ai tanto disciplinati canali del servizio pubblico. Laddove, stando a quanto denunciava lui stesso, la politica avrebbe voluto mettere il proprio zampino su tutto e tutti.

Ferragnez, le uscite anti-Meloni

Il colmo - altrettanto spassoso ed emblematico allo stesso tempo - è che Fedez approderà in Rai proprio sotto il governo dell'invisa Giorgia Meloni. Ma come? La leader di Fratelli d'Italia non rappresentava un pericolo per il Paese, stando alla narrazione proposta dai Ferragnez alla vigilia del voto? Invece, nell'Italia meloniana la coppia di influencer farà l'en plein a Sanremo. E guarda un po', anche altri artisti anti-Meloni saranno protagonisti della kermesse musicale, da Elodie a J-Ax passando per la cantante Giorgia. Nulla di strano ovviamente, se non fosse che molti di questi volti noti consideravano l'elezione della leader di Fdi quasi come una minaccia per la loro libertà d'espressione.

Gaffe e battutacce, ma la Rai non dice nulla

E poi che brava, mamma Rai. Altro che presunte censure e dirigismo: ufficialmente, infatti, nessuno da Viale Mazzini ha fatto una smorfia su Fedez nemmeno dopo le sue recenti battutacce da black humor su Emanuela Orlandi, pronunciate proprio a "Muschio Selvaggio". Ora che il format approderà in tv, il rapper dovrà stare ancor più attento a quel che dice. A volte, sai che certi controlli preventivi non sono poi così male?