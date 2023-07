"Acquisti o perizia?". Ilary beccata in un negozio di Rolex

Se fosse stata una gioielleria qualsiasi nessuno avrebbe detto niente. Ma Ilary Blasi all'interno di un negozio della catena Rolex fa molto discutere, anzi moltissimo. Già perché la storia della guerra dei Rolex - scatenatasi dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti - ha appassionato i fan della coppia e i curiosi per mesi, prima che il tribunale di Roma decidesse a chi spettano (comproprietà). Così le ultime foto, che immortalano la conduttrice all'interno di un negozio del noto marchio di lusso, riaccendono il gossip.

" Farà acquisti o avrà chiesto una perizia?" , ha titolato il settimanale Chi, pubblicando le foto esclusive di Ilary nella boutique in centro a Roma, parlando di "febbre da Rolex" per la conduttrice dell'Isola dei famosi. Nelle immagini pubblicate dalla rivista, Ilary - che indossa un abito lungo color marrone e occhiali da sole - è seduta al tavolo in compagnia di una donna bionda e del commesso della gioielleria. Il volto è serio e concentrato sulle parole del dipendente, che sembra spiegarle qualcosa. Dunque è lecito chiedersi se la Blasi abbia fatto visita al negozio per parlare di un possibile futuro acquisto o per fare valutare uno degli orologi, che da mesi sono oggetto del contenzioso con Totti. Ma lei è volata oltreoceano - al caldo sole del Brasile - con il suo compagno Bastian Muller per una vacanza di assoluto relax e a dare risposte non ci pensa proprio.

Totti - Ilary, cosa ha stabilito il tribunale sui Rolex

Un mese fa i giudici del tribunale civile di Roma hanno stabilito che non c'è stato alcun furto in casa Totti come denunciato dal Pupone, quando dichiarò che Ilary gli aveva sottratto quattro preziosi orologi subito dopo l'annuncio del divorzio. La sentenza stabilisce che i Rolex sono a disposizione di entrambi e sia Ilary Blasi sia Totti potranno usarli previo accordo tra loro, mentre la custodia dei preziosi rimane alla Blasi. Stupisce, dunque, la visita della conduttrice nel negozio capitolino soprattutto per quella lunga conversazione con il commesso, che fa pensare non tanto a un acquisto quando ad altro. Per questo i paparazzi di Chi non si sono fatti cogliere di sorpresa e l'hanno fotografata. La romana, però, pare non abbia nulla da nascondere, semmai potrebbe essere più intenzionata a conoscere nel dettaglio informazioni e valore degli orologi a cui Francesco è molto legato.