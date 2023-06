Totti-Blasi, la sentenza sui Rolex fa impazzire la Ferilli: "Geniale ca...."

La salomonica decisione del giudice del tribunale civile di Roma, che ha stabilito l'affido condiviso dei quattro Daytona scomparsi dalla villa dell'Eur, ha scatenato molteplici reazioni, prima tra tutte quella della super tifosa romanista, Sabrina Ferilli. L'attrice ha commentato con ironia la decisione del giudice sulla guerra dei Rolex, che vedeva contrapposti da mesi Francesco Totti e Ilary Blasi, e il suo commento è diventato virale sul web.

Per il giudice non c'è stato alcun furto di Rolex, come denunciato dal Pupone a settembre scorso. Ilary Blasi può tenersi i preziosi orologi da collezione condividendone, però, l'utilizzo con l'ex marito previo accordo tra le parti. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene e la decisione del giudice, considerata da molti un pareggio nello scontro infuocato tra i due ex coniugi romani, ha fatto il giro del web, scatenando numerosi commenti, molti dei quali ironici. Vista la sua fede romanista e l'amicizia che la lega a Francesco Totti, Sabrina Ferilli non ha resistito a dire la sua sull'esito della vicenda giudiziaria e sulla sua pagina Instagram, si è lasciata andare a un commento decisamente ironico.

Rolex Totti - Ilary, cosa ha detto Sabrina Ferilli