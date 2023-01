Soldi e figli: ecco cosa divide Ilary e Totti dall'accordo

L'affidamento condiviso dei tre figli e l'eventuale assegno di mantenimento. Su questi due punti si gioca la battaglia per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ma se l'intesa sarà trovata fuori dal tribunale non è ancora chiaro. Le ultime voci parlavano di un accordo saltato tra le parti a causa degli ultimi guai giudiziari che vedono coinvolto l'ex capitano della Roma dopo le segnalazioni dell'antiriciclaggio. Secondo quanto riferito dal Messaggero, però, tra i due ex coniugi si sarebbe " aperto uno spiraglio di pace ".

Gli avvocati di Totti e Ilary, Antonio Conte per lo sportivo e Alessandro Simeone per la conduttrice, non avrebbero mai smesso di incontrarsi al riparo da occhi indiscreti per cercare di scongiurare l'approdo in tribunale. La prima udienza della separazione giudiziale è fissata per il 14 marzo presso il tribunale civile di Roma, ma secondo il quotidiano i legali " stanno lavorando a un accordo tombale " che includa - oltre ai due punti sopra citati - anche il patto sulla spartizione dei Rolex.

La mediazione assistita avrebbe l'unico scopo di tutelare gli interessi dei figli, che rimangono la priorità di Ilary Blasi e dell'ex marito, mentre i coniugi non si fanno sconti. L'accordo manca sulla cifra, che Totti dovrebbe garantire all'ex per il mantenimento dei figli, ma anche sull'affidamento ci sarebbero difficoltà. Non è escluso, infatti, che Christian e Chanel possano decidere con chi vivere prevalentemente, creando un'ulteriore frattura tra il Pupone e Ilary, i quali i rapporti dal luglio scorso sono sempre stati tesissimi. " Mi costerà un sacco, ma ci siamo quasi ", avrebbe detto lo sportivo ad alcuni amici settimane fa.

Intanto l'ex capitano giallorosso ha lasciato di nuovo la capitale. Dopo la crociera ai Caraibi di Capodanno, Francesco è ripartito per Riyad, in Arabia Saudita, in veste di testimonial della Lega per la Supercoppa italiana. Mercoledì Milan e Inter si contenderanno il titolo in Medio Oriente a poco meno di un mese dalla finale dei mondiali in Qatar, dove Totti è stato uno dei grandi protagonisti sempre come testimonial. A dicembre al suo fianco, per la prima volta dopo l'inizio della loro relazione, c'era Noemi Bocchi, che oggi non sembra essere volata con lui in Arabia.