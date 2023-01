Il divorzio, le accuse e il tribunale: l'amaro rientro di Totti e Blasi

Anno nuovo magagne vecchie (ma anche recenti) per Francesco Totti. Dopo avere trascorso il Capodanno in crociera ai Caraibi con i figli e la nuova compagna Noemi Bocchi, il Pupone è tornato a Roma e si appresta a vivere settimane impegnative dal punto di vista giuridico. L'ex capitano giallorosso non solo dovrà rispondere delle recenti accuse di attività sospette su scommesse e bonifici a più zeri, ma dovrà anche affrontare Ilary in tribunale per la prima udienza di separazione.

La data è fissata da tempo (martedì 14 marzo 2023) ma Francesco spera ancora di evitare l'approdo davanti ai giudici. Come? Raggiungendo l'agognato accordo extragiudiziale. L'avvocato dello sportivo, Antonio Conte, da mesi sta tentando di stringere un accordo con Alessandro Simeone il legale della conduttrice dell'Isola dei famosi, ma sul piatto ci sarebbero troppe variabili. Soldi, beni, proprietà e molto altro sulle quali le due parti non sembrano essere in sintonia.

I due avvocati continuano a cercare un'intesa da questa estate e pare che si siano visti anche durante le festività natalizie nel tentativo di evitare lo scontro in tribunale, che potrebbe durare fino a tre anni. Una battaglia legale e soprattutto mediatica che nuocerebbe sia a Totti che alla Blasi. Il divorzio amichevole, però, sembra sempre più improbabile anche perché, in mezzo, c'è un'altra brutta storia: quella legata al furto dei Rolex e delle borsette.

Prosegue la battaglia per Rolex e borsette

Queste ultime sono state ritrovate da Ilary Blasi chiuse a chiave nella spa della villa dell'Eur, mentre degli orologi preziosi (valore stimato oltre un milione di euro) non si sa nulla. Persino la proprietà è in discussione: Francesco sostiene che sono suoi, Ilary che le erano stati regalati dall'ex marito. Ad accertare cosa è davvero successo - in quella che sembra ricordare "La guerra dei Roses", celebre film del 1989 - sarà il giudice Francesco Frettoni.

L'11 novembre scorso il magistrato aveva rinviato il procedimento a fine mese per procedere con l'interlocutoria. Dopo di che, il giudice della settima sezione civile del tribunale di Roma riprenderà l'istruttoria e la battaglia si annuncia serrata. Per ricostruire ciò che è davvero successo a Rolex e borsette griffate, infatti, i legali di Totti e Ilary hanno chiesto che vengano ascoltati cinque testimoni ciascuno. Gli ex coniugi, dunque, non scherzano e visto il clima teso appare sempre più probabile lo scontro per il divorzio in programma il prossimo 14 marzo.