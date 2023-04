Alec Baldwin scagionato dall'accusa di omicidio colposo: l'attore torna sul set di Rust

A un anno e mezzo esatto di distanza dalla tragica morte di Halyna Hutchins, cala il sipario sulla vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto Alec Baldwin. O almeno in parte. La procura del New Mexico ha fatto cadere l'accusa di omicidio colposo, che pendeva sull'attore americano in seguito alla morte della direttrice della fotografia sul set Rust causata dalla pistola, che Baldwin teneva in mano al momento del tragico incidente. Ora il processo rimane aperto con una sola imputata, Anna Gutierrez-Reid, l'armaiola che doveva occuparsi della sicurezza delle armi in uso sul set cinematografico. Lei, come Baldwin, si era dichiarata non colpevole.

I due nuovi procuratori distrettuali, nominati lo scorso marzo in seguito alle dimissioni del precedente procuratore, hanno stabilito che Alec Baldwin non è responsabile della morte della Hutchins. " Incoraggiamo un'indagine come si deve sui fatti e le circostanze di questo tragico incidente ", hanno dichiarato Luke Nikas e Alex Spiro, gli avvocati di Baldwin, quando hanno appreso la notizia che il loro assistito era stato scagionato da ogni accusa. Il divo di Hollywood era stato incriminato ufficialmente lo scorso gennaio e rischiava, in caso di condanna, fino a diciotto mesi di reclusione in una prigione del New Mexico. Lo scorso ottobre, Baldwin era stato prosciolto anche da un'altra accusa, sempre per omicidio, nella causa intentata alla troupe di Rust dalla famiglia Hutchins, ma il marito della donna aveva ritirato la denuncia ottenendo un accordo tra le parti.

"Rust", si torna sul set