"Alessandro? Ora non voglio espormi". La confessione di Michelle Hunziker sull'amore con Carollo

La privacy prima di tutto. Per i figli, per le precedenti relazioni ma anche per proteggere la propria sfera personale. Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, che le ha dedicato la cover story del numero in edicola, Michelle Hunziker si è raccontata a tutto tondo tra lavoro, fragilità e impegno sociale. Ma in quanto alla vita privata e all'amore la showgirl ha imposto dei paletti, parlando di una "fase delicata" della sua vita.

La storia con Alessandro Carollo

Dalla scorsa estate Michelle Hunziker si frequenta con l'osteopata romano Alessandro Carollo. Dopo essere stati paparazzati assieme a ottobre, la coppia è uscita definitivamente allo scoperto a novembre e da quel momento il medico è stato immortalato più volte al fianco della conduttrice anche insieme alle figlie, Sole e Celeste, avute dall'ex marito Tomaso Trussardi. Da febbraio, però, Michelle e Alessandro sono sfuggiti ai fotografi e in rete i fan della showgirl hanno ipotizzato che la relazione fosse già giunta al capolinea. Niente di più sbagliato, perché la coppia continua a frequentarsi lontano dai riflettori. Michelle Hunziker ha solo scelto di vivere la sua relazione amorosa lontano dai gossip, dai paparazzi e soprattutto dai social network.

"Sono in una fase delicata"

"Sono in una fase delicata, con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote e un lavoro", ha spiegato Michelle Hunziker al settimanale Chi, che ha provato a indagare sulla sua vita amorosa: "Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa". La conduttrice, che tra pochi giorni tornerà in televisione alla guida del suo show serale Michelle Impossibile, ha poi aggiunto: "Se i fotografi mi fanno le foto sorrido alcuni li conosco da oltre 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è il momento in cui mi voglio esporre".

Michelle mantiene un basso profilo

La showgirl ha scelto dunque di rimanere lontana dai pettegolezzi, proteggere la sua famiglia - in primis le figlie piccole - e il suo nuovo amore. Difendere la sua privacy rimane una priorità, ma nonostante l'atteggiamento forte e deciso Michelle ha ammesso di avere anche molte insicurezze. "Ho le mie fragilità ma le mostro solo a chi mi sta vicino con chi mi sa capire e lo fa per amore", ha concluso la Hunziker, rassicurando i fan sulla sua vita privata. Per il momento Michelle ha scelto di mantenere un basso profilo.