San Valentino lontani, l'assenza dai social: Michelle Hunziker e Carollo al capolinea?

Al fianco di Michelle Hunziker non si vede più il fidanzato Alessandro Carollo. Dopo sei mesi d'amore la coppia sembra avere preso strade diverse, o almeno è ciò che stanno pensando i fan della showgirl, che la vedono sempre più sola sui social ma anche nella vita reale. Dall'ultimo Capodanno Michelle Hunziker e Carollo non si fanno vedere più insieme. Dopo avere trascorso le festività natalizie in montagna con le figlie di lei e alcuni amici dell'osteopata romano si sono perse le tracce.

Su Instagram Alessandro Carollo continua a condividere le immagini del suo lavoro, ma della compagna neppure l'ombra. Eppure, lo scorso novembre, proprio con un post Instagram, l'osteopata aveva ufficializzato la relazione con la Hunziker, dedicandole parole d'amore. "Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare. Un uragano di luce, amore e vita. Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove... un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!", aveva scritto su Instagram, confermando le indiscrezioni circolate sulla coppia.

Nell'ultimo mese Michelle Hunziker ha dedicato tutte le sue energie al lavoro. Il 6 marzo la showgirl tornerà in televisione con la terza stagione di Michelle Impossible & Friends e le prove fuori e dentro agli studi televisivi l'hanno totalmente assorbita. Le uscite pubbliche si sono ridotte e la conduttrice ha preferito trascorrere il tempo libero insieme alle figlie e lontana dal compagno. Il campanello di allarme è scattato quando, in occasione di San Valentino, Michelle è volata con le figlie e la manager al seguito alle Maldive. Un luogo romantico dove avrebbe potuto festeggiare la ricorrenza con Carollo e le figlie, con le quali l'uomo aveva già trascorso l'Epifania, eppure i due sono rimasti lontani. Così le voci su un addio prima dell'anniversario sono iniziate a circolare sul web con insistenza.

A gettare acqua sul fuoco dei gossip, però, ci ha pensato il ristoratore dei vip, Daniele Rinaldi, che attraverso la pagina Instagram del ristorante Rinaldi al Quirinale ha condiviso una foto insieme a Michelle Hunziker e Alessandro Carollo. La prova che due giorni fa la coppia ha pranzato nel locale in centro a Roma e, a giudicare dalla disponibilità di Carollo e Hunziker, che tra i due c'è ancora del tenero. Secondo i beneinformati, la showgirl si è concessa ventiquattro ore nella capitale per trascorrere del tempo con il fidanzato prima di rientrare a Milano.