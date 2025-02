Alessia Marcuzzi: "A Sanremo? Sarò molto femmina e molto italiana. Dopo la telefonata di Carlo ho chiamato Fiorello"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Il festival di Sanremo è la ciliegina sulla torta a coronamento di un anno bello ". A confessarlo è Alessia Marcuzzi, che del Festival sarà co-conduttrice nella serata finale al fianco di Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Intervistata dal settimanale Oggi Alessia Marcuzzi ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione alla kermesse canora, ma non solo.

Look e imprevisti

Alessia Marcuzzi è pronta a calcare il palco del teatro Ariston per la prima volta in carriera. Dopo avere condotto il DopoFestival nel 2000 e bissato l'esperienza con Fiorello nel 2023 e 2024, Carlo Conti l'ha voluta al suo fianco nei panni di co-conduttrice e lei è pronta a "incantare", a partire dai look. " Sarò molto femmina e molto italiana. Se non mi metto qualcosa di pazzesco durante la finale di Sanremo, quando mi ricapita?" , ha scherzato Marcuzzi, parlando poi dell'unico vero scoglio di Sanremo: " La scalinata. Sono terrorizzata perché io cado ovunque. Alla conferenza stampa per i David di Donatello sono caduta davanti a Carlo, come un sacco di patate" . Ma il pubblico la ama anche per questa sua "goffaggine", come l'ha definita spesso.

La telefonata a Fiorello

Al festival di Sanremo Alessia Marcuzzi arriva con un bagaglio di esperienza invidiabile, ma la conduttrice ha comunque sentito l'esigenza di chiedere consiglio a un amico e collega che, fino allo scorso anno, al Festival era di casa: Rosario Fiorello. " Quando ho saputo che sarei diventata co-conduttrice ho chiamato Fiorello. Mi ha detto di essere me stessa e che andrà tutto bene, speriamo" , ha raccontato Alessia Marcuzzi, che poi ha voluto ricordare come è arrivata la chiamata del direttore artistico di Sanremo: " Quando Carlo Conti mi ha chiamata ero in un negozio. Volevo urlare ma c'era gente. Ho fatto finta di niente e sono andata alla cassa ".

La vita sentimentale

Essere al centro dell'attenzione per Sanremo l'ha riportata inevitabilmente sotto i riflettori anche dal punto di vista privato. Dopo la fine del matrimonio con Paolo Calabresi, la showgirl ha cercato di tenersi alla larga dai gossip ma la curiosità del pubblico non si sposta dal suo privato.

Sono felicemente single. In un uomo cerco serenità e protezione. Voglio normalità, non voglio avere accanto qualcuno che mi crei problemi

Così, a Repubblica, ha chiarito: "". Soprattutto non ora che il festival di Sanremo è alle porte.