La lite, la visita e la mediazione: la mossa di Carlo tra William e Harry

Non è ancora certo che William e Harry vogliano davvero far pace. I pareri degli esperti in merito sono discordanti. Carlo III, però, avrebbe intenzione di porre fine una volta per tutte alla faida, sfruttando proprio l’occasione offerta dalla visita di Harry, il prossimo 8 maggio, per ricomporre un quadro familiare ancora più coeso e forte di quello che vediamo oggi. L’immagine della Corona, infatti, non è stata indebolita dai recenti problemi tra i principi, né dalle malattie di Sua Maestà e di Kate. Al contrario, secondo un nuovo sondaggio la principessa del Galles è la reale più popolare tra gli inglesi.

La mediazione di Carlo

Stando alle ultime indiscrezioni i principi di Galles avrebbero chiesto al principe Harry di portare i piccoli Archie e Lilibet Diana nel prossimo viaggio a Londra, l’8 maggio 2024, in occasione della funzione religiosa alla St. Paul’s Cathedral per il decimo anniversario dalla creazione degli Invictus Games. Per molti questo gesto sarebbe il classico ramoscello d’ulivo, la mano tesa verso i duchi. Meghan, però, si sarebbe opposta alla prospettiva di un ritorno dei figli nel Regno Unito e anche la sua presenza sarebbe ancora da confermare. La ritrosia della duchessa è stata interpretata come un ulteriore passo indietro nei rapporti già instabili tra i Sussex e la royal family.

La situazione, però, non sarebbe così lineare. Non è ancora chiaro se ci sarà o meno un incontro tra William e Harry e, soprattutto, se le due parti lo vogliano davvero. Un amico di William e Kate, citato dal Daily Beast, ha dichiarato: “Catherine e William hanno chiarito che vogliono pace e tranquillità per se stessi e per i figli. Una visita di Harry, con tutta la drammaticità che comporterebbe, sarebbe l’esatto opposto di ciò [che i principi vogliono]” . Un altro insider, parlando al Telegraph della possibilità che William e Harry facciano pace, ha tagliato corto: “[William e Kate] hanno cose più importanti di cui preoccuparsi”.

L'incontro tra fratelli

Secondo le fonti, poi, non sarebbe in programma un incontro tra i fratelli per il prossimo maggio. Persino l’autorevole esperta reale Ingrid Seward ha confermato al People: “Naturalmente [Carlo] vorrebbe che Harry fosse il figlio prodigo e che tornasse e sarebbe ancora più felice se William e Harry si riconciliassero, ma ha compreso che ciò non accadrà a breve” . Di tutt’altro avviso è l’ex maggiordomo reale Grant Harrold, una voce fuori dal coro. Secondo lui Carlo III sarebbe stanco dei continui dissidi tra i figli e avrebbe deciso di intervenire personalmente per sanare il conflitto che si trascina ormai da anni.

A Sky News Australia Harrold ha spiegato: “[Carlo] vuole fare da paciere” tra il principe di Galles e il duca di Sussex. Quale occasione migliore della visita di Harry a Londra, a maggio 2024? Harrold ha aggiunto: “È molto probabile che Harry e William si incontrino il mese prossimo, qualunque cosa è possibile. Il Re vorrà che i fratelli si riconcilino, così è più che probabile che farà da mediatore”. Del resto, ha spiegato ancora Harrold, la famiglia sarebbe il centro del mondo del sovrano, come lo era per la regina Elisabetta: “La famiglia significa tutto per il Re, come per sua madre e una delle priorità sarà assicurare che questa frattura familiare venga ricomposta”.

Kate, la più amata dagli inglesi

La questione William-Harry è passata decisamente in secondo piano rispetto alla malattia di Kate. Lo scorso 22 marzo la principessa ha annunciato di avere un tumore. La notizia ha lasciato smarriti e sgomenti gli inglesi, ma li ha anche avvicinati alla futura Regina, rendendola ancora una volta il fulcro della royal family. Stando a un nuovo sondaggio di YouGov Kate Middleton ha raggiunto il 76% di popolarità, confermandosi la reale più amata dal popolo.

La percentuale è cresciuta di ben sei punti dall’inizio del 2024. I cittadini britannici ammirerebbero la forza e il coraggio con sta affrontando la battaglia contro il cancro. William si è fermato su un ottimo 73%, seguito dall’infaticabile principessa Anna, che ha ottenuto il 71% di giudizi positivi ed è sempre molto amata dalla gente per il suo grande senso del dovere e Carlo III, che non è andato oltre il 63%.

Il Re non riesce a raggiungere la vetta della popolarità. Su di lui peserebbero ancora le vicende legate al matrimonio con Lady Diana e il confronto inevitabile con il lungo regno di Elisabetta II. Più o meno lo stesso discorso vale per la regina Camilla, che ha toccato un discreto 50%, superata dal 54% del principe Edoardo. Ai gradini più bassi della classifica si riconfermano Harry (31%), Meghan (26%) e il html" data-ga4-click-event-target="internal">principe Andrea, con un disastroso 6%.