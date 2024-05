"Non adesso". Perché William non vuole incontrare Harry

Tra poche ore il principe Harry tornerà a Londra per partecipare alla cerimonia del decimo anniversario dalla fondazione degli Invictus Games, in programma l’8 maggio 2024 nella Cattedrale di St. Paul. I tabloid hanno ancora qualche speranza che il duca riesca a incontrare Re Carlo III, benché l’orario della funzione religiosa si sovrapponga al primo Garden Party di Buckingham Palace, a cui Sua Maestà vorrebbe assolutamente prendere parte. Subito dopo l’evento il sovrano avrebbe in agenda anche un incontro con il primo ministro Rishi Sunak, ma alcuni esperti credono che prima o dopo questi impegni Carlo potrebbe trovare del tempo per suo figlio. I media, al contrario, esprimono un certo pessimismo riguardo la possibilità di un colloquio tra William, Kate e Harry. I principi di Galles, infatti, non avrebbero alcuna intenzione di vedere il duca.

“Si sentono traditi”

“Il loro rapporto è… spezzato” , ha dichiarato un insider al Mirror, riferendosi alla faida in corso tra il principe di Galles e il duca di Sussex. “Harry ha espresso in privato il desiderio di parlare con suo fratello, ma ora non è il momento” . Il prossimo 8 maggio poteva essere un’ottima occasione per tentare una riconciliazione, ma non vi sarebbero i presupposti. Il tabloid ha scritto: “William e Kate… non hanno intenzione di vedere Harry per una semplice ragione: ha infranto la loro fiducia”.

Secondo un’altra fonte del Mirror attualmente il duca continuerebbe ad avere un dialogo solo con il Re: “Harry ha mantenuto contatti regolari con suo padre in diverse occasioni e non ha mai nascosto il desiderio di vederlo quando può” . Per quanto riguarda William e Kate, invece, la situazione sarebbe molto più complicata, per qualcuno addirittura irrimediabile. Un amico della coppia ha rivelato al Daily Beast: “Entrambe le parti comprendono chiaramente le reciproche posizioni. William e Catherine si sentono traditi dal memoir di Harry. Non parlano con Harry e Meghan e di certo non inizieranno ora che Catherine è nel suo momento di massima vulnerabilità”.

Non possiamo dimenticare che Kate si sta sottoponendo alla chemioterapia per combattere il cancro, di cui ha parlato per la prima volta, in pubblico, lo scorso 22 marzo. Se la principessa non volesse, non se la sentisse di affrontare ora il cognato e le sue lamentele, sarebbe del tutto comprensibile. Harry avrebbe cercato di riavvicinarsi alla famiglia, scegliendo, però, le circostanze meno opportune.

William e Kate “sono andati avanti”

“Harry è solo un’altra persona che ha venduto la sua storia ai giornali” , ha affermato al Daily Beast un insider che sarebbe stato amico di entrambi i fratelli, ma non vedrebbe il duca dal suo trasferimento in California. Nonostante la diffidenza e, forse, anche l’astio nei confronti di Harry, i principi di Galles sarebbero riusciti a guardare avanti, a lasciare tutto ciò che è accaduto nel passato. Altro motivo per cui non avrebbero voglia di rivedere Harry.

La fonte ha precisato “…L’intera situazione non consuma più una gran quantità della loro energia mentale. William e Kate hanno accettato e sono andati avanti. Il cancro ha messo le cose in prospettiva. William rispetta il desiderio di suo padre di riconciliarsi con il figlio, ma la sua attenzione ora è concentrata sulla protezione della sua famiglia da situazioni stressanti”.

Il principe William, ribadiscono gli esperti reali, non avrebbe tempo per il fratello, la sua mente sarebbe occupata da ben altri pensieri, come possiamo immaginare. Tuttavia in questa presunta volontà di non incontrare Harry sembrerebbe di intravedere una certa stanchezza nei confronti una situazione percepita come irrisolvibile.

Sarebbe questa possibile rassegnazione, più ancora della sfiducia, a rafforzare il timore che tra William e Harry la pace sia, ormai, un miraggio.