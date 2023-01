Damiano si rasa a zero: cosa c'è dietro al gesto che ha deluso le fan

Il conto alla rovescia per l'uscita del nuovo album dei Maneskin è cominciato e alimentare l'attesa è buona regola del marketing promozionale. L'ultimo post pubblicato dalla band romana poche ore fa va proprio in questa direzione. Sui social network Damiano David, il frontman del gruppo, è comparso con la testa rasata, dicendo addio alla folta chioma tanto amata dalle sue fan. Un gesto choc che è stato immortalato in uno scatto, nel quale Thomas impugna il rasoio elettrico, mentre Victoria e Ethan guardano stupiti il nuovo taglio di Damiano.

Dietro al gesto, in realtà, c'è il lancio del nuovo singolo "Gossip", che sarà rilasciato il 13 gennaio su tutte le piattaforme musicali e in radio, e su Instagram l'annuncio è stato d'impatto. " Si dice che Damiano si sia rasato completamente la testa. Gossip featuring Tom Morello ", hanno scritto sulla loro pagina Instagram i Maneskin, svelando la data di pubblicazione della loro nuova canzone estratta dall'album in uscita a fine gennaio. Sulla piattaforma Tik Tok, invece, Damiano ha pubblicato il video intero della rasatura e, come era prevedibile, il filmato è diventato già virale sul social.

Scelta di marketing o meno, lo stravolgimento di look di Damiano ha decisamente colpito i fan e non solo quelli italiani. Così, sotto ai vari post disseminati in rete sono comparsi decine di commenti deliranti di fan deluse e dispiaciute: " No, Damiano perché?!?", "Il mio cuore si è spezzato", "Scusa sono a lutto". Mentre altri hanno accettato il cambiamento: "Per me puoi farti pure la cresta, ti amerò sempre", "Rimani il migliore". Ma non sono mancate neppure le critiche: "Hai perso tutta la tua essenza da quando ti lasci fare tutto per il marketing ".

Il titolo del nuovo singolo dei Maneskin, "Gossip", sembra riassumere bene il momento che Damiano David sta vivendo. Negli ultimi giorni, in rete e negli Stati Uniti si è parlato parecchio di lui e della fidanza Giorgia Soleri. Secondo indiscrezioni emerse da una pagina di pettegolezzi americana, infatti, l'influencer avrebbe fatto una scenata di gelosia a Damiano, che stava parlando con una donna più grande di lui e il gossip è letteralmente decollato. La fanbase dell'artista aveva ampiamente discusso della vicenda, ma ora a tenere banco è il nuovo look del cantante romano.