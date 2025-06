Alvaro Vitali, chi è l'ex moglie Stefania Corona che lo aveva lasciato un mese fa dopo 19 anni di matrimonio

La notizia della morte di Alvaro Vitali, scomparso all'età di 75 anni per una broncopolmonite recidiva, lascia spiazzati. Fino a pochi giorni fa l'attore sembrava infatti godere di buona salute e da diverse settimane in tv e sulle riviste di gossip stava tenendo banco il divorzio dalla moglie Stefania Corona, che lo aveva lasciato all'inizio di maggio dopo 19 anni di matrimonio. Tra l'attore e la compagna di una vita c'era stato un botta e risposta pubblico e Stefania Corona era persino apparsa in televisione a La Volta buona per parlare dell'ex marito e delle cause del divorzio. Nessuno si aspettava che da lì a poche ore Alvaro Vitali sarebbe venuto a mancare.

Chi è la moglie di Alvaro Vitali

Nata a Montréal nel 1961 da genitori italiani, Stefania Corona è cresciuta a Roma, nel quartiere di Monteverde Vecchio, e ha respirato musica fin da piccola, influenzata dal padre batterista. Una passione che l'ha portata a diplomarsi al conservatorio in chitarra classica e pianoforte. La sua carriera ha preso il via nei locali della Capitale e è proseguita negli anni '80 e '90 sul palco del Festival di Sanremo e in programmi cult come Buona Domenica e il Maurizio Costanzo Show. Nel 1997 l'incontro con Alvaro Vitali le cambia la vita. Stefania era già madre della piccola Sara; lui, reduce da un matrimonio fallito, era padre di Ennio. Tra i due scatta subito la scintilla poi trasformandosi in una relazione solida e duratura, culminata con il matrimonio nel 2006. La loro non è stata solo una storia d'amore ma anche un vero e proprio sodalizio artistico. Insieme hanno portato in scena spettacoli che univano musica e comicità e insieme hanno recitato in film come "Ladri di barzellette", "Effetti indesiderati" e "Vacanze a Gallipoli". Nonostante l'amore e il sodalizio artistico lo scorso maggio la coppia si era detta addio tra le polemiche.

Perché si erano lasciati

Dopo ventisette anni insieme e un matrimonio celebrato nel 2006, Stefania Corona aveva deciso di mettere fine alla relazione e in una intervista rilasciata alla rivista Chi aveva spiegato i motivi della sua decisione: " Voglio tornare a pensare a me stessa dopo aver dedicato 27 anni della mia vita ad Alvaro. Non eravamo più una coppia, lo siamo stati i primi anni, poi lui pensava molto a se stesso, anche come personaggio, io ero sempre dieci passi indietro, nell'ombra ". Negli ultimi anni la donna si era sentita più un'infermiera del compagno - che negli anni aveva avuto un ictus, due infarti e una depressione - che moglie e si era sfogata: " Lui fa il galletto, il farfallino: ci sono tante donne, ragazze, signore che gli girano intorno". A seguito dell'addio e dello sfogo della donna Alvaro Vitali aveva affidato una lettera alla rivista DiPiù per proporre alla moglie Stefania una riconciliazione: "Non buttiamo via tutto. Sarò più presente, sotto ogni punto di vista. Te la senti di dare al nostro amore una seconda possibilità?" . Ma il colpo di scena era dietro l'angolo.

La lettera alla moglie e l'autista

Nella lettera Pierino aveva svelato un dettaglio inedito sulla loro vita privata, rivelando che da tempo sotto lo stesso tetto della coppia viveva un uomo, del quale Stefania Corona si era innamorata: "Un'autista, Antonio, che ci faceva la spesa, teneva in ordine la casa e ti faceva sentire importante". A chiarire i loro rapporti era stata Stefania nella trasmissione di Caterina Balivo, dove era stata ospite pochi giorni prima della morte di Vitali. "Quest'altro uomo si è inserito nella mia vita su richiesta di Alvaro. Quando la nostra vita stava diventando un grande caos, perché non eravamo più moglie e marito ma solo colleghi, Alvaro ha pensato di chiamare questo amico di famiglia per seguire i nostri lavori e le cose di casa. Una sorta di factotum. Stava andando tutto a rotoli e pensavamo che la cura fosse solo il lavoro, ma non era così. Alla fine mi sono sentita appoggiata su alcune cose dove Alvaro ormai non mi sosteneva più.

Ora per quest'altra persona c'è un grande, sono felice con lui e sono stata io a dirlo ad Alvaro che, comunque, lo aveva intuito", aveva raccontato pochi giorni fa. Nonostante ciò, Stefania Corona è rimasta accanto all'ex marito negli ultimi giorni di vita, quando l'attore aveva scelto di essere dimesso dall'ospedale dopo l'ultimo ricovero.