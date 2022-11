"Avete facce di m...". Chanel Totti si scatena sui ritocchini estetici

Chanel Totti non le manda certo a dire. A 15 anni la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è già una stella dei social (su TikTok è seguita da oltre 300mila fan) e proprio sul web mostra il lato di sé più vero e diretto. Lo dimostrano i video che pubblica quotidianamente, dove non perde l'occasione di dire la sua ma anche provocare attraverso testi di canzoni e citazioni. E l'ultimo tiktok pubblicato sulla sua pagina social sembra proprio essere una frecciata all'indirizzo di chi critica l'uso della chirurgia estetica. Presa di posizione personale o difesa piccata di mamma Ilary?

Non è chiaro a chi si riferisca la secondogenita del Pupone, ma il filmato condiviso sulla popolare piattaforma social ha decisamente fatto discutere, come era successo settimane fa per un video insieme al papà. Nelle immagini Chanel si immortala con il cellulare nella sua stanza della villa dell'Eur, dove fino a pochi mesi fa ha vissuto felice al fianco di papà Francesco e mamma Ilary, prima che i due annunciassero la separazione.

Chanel Totti ha scelto di realizzare un video con la tecnica del voice over molto utilizzata su TikTok, nella quale si doppia la voce di un personaggio in un monologo. Una gag che per molti è diventato un modo per dire che si condivide il pensiero di quel personaggio. " Non voglio somigliare alle facce di m***a come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate ca***e", dice Chanel ricalcando la parole di Elenoire Ferruzzi, una delle protagoniste dell'ultimo Grande fratello vip. Un chiaro riferimento alla chirurgia estetica e a chi la critica.

Negli scorsi mesi la figlia di Totti e Ilary era stata molto criticata per l'utilizzo di filtri che modificano l'aspetto estetico e, a chi la accusava di essersi già sottoposta a qualche ritocchino, aveva replicato con altrettanti tiktok. Il video, che è diventato virale sul web, sembra essere non solo un modo per Chanel di togliersi un sassolino dalla scarpa ma anche una difesa della madre, anche lei finita al centro delle critiche per i presunti ritocchi estetici, ai quali si sarebbe sottoposta negli ultimi anni.