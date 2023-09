"Andavo allo stadio e tutti lo sapevano". Alena Seredova e il tradimento di Buffon

Fresca di seconde nozze Alena Seredova è tornata in televisione - nel salotto di Verissimo - per parlare della sua vita tra presente, passato e futuro. Dalla dolorosa fine del primo matrimonio al ritrovato amore tra le braccia del manager Alessandro Nasi fino ai figli, l'ultima Vivienne 3 anni, la modella ceca ha parlato senza filtri anche del tradimento dell'ex marito Gigi Buffon, che nel 2014 la lasciò per Ilaria D'Amico. Un periodo che lei ricorda ancora con rammarico nonostante la ritrovata armonia con l'ex compagno. " Oggi, per come sono andate le cose, posso solo dirgli grazie, ma all'epoca ci sono rimasta molto male ", ha detto a Silvia Toffanin la Seredova.

Il ricordo del tradimento

Negli scorsi giorni, in un'intervista rilasciata a Harper's Bazaar, Alena Seredova aveva parlato proprio della rocambolesca rottura con Gianluigi Buffon. L'addio fu causato dal flirt tra Buffon e Ilaria D'Amico, tradimento del quale la modella venne a conoscenza ascoltando la radio. " Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano... Ho smesso di frequentarli ", ha rivelato Alena ricordando quei momenti come tra i più dolorosi della sua vita. Superare il tradimento non è stato facile, ma l'incontro con il nuovo compagno, Alessandro Nasi, le ha fatto guardare al passato con occhi diversi.

Il nuovo amore con Nasi