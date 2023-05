Il pallone, la scintilla, il tradimento: la storia d'amore di Gigi Buffon e Alena Seredova

Quella tra Alena Seredova e Gianluigi Buffon è stata una delle storie d'amore più popolari degli anni 2000. Lei modella, arrivata seconda a Miss Repubblica Ceca e quarta a Miss Mondo nel 1998, incontra il portiere della Nazionale italiana e la passione divampa. Le riviste dedicano loro copertine e servizi esclusivi. Alena e Gigi sono belli, ricchi e di successo e nessuno immagina che, nove anni dopo il primo bacio, la relazione finirà con un vero e proprio scandalo.

La scintilla

Modella e miss, Alena Seredova arriva in Italia e conquista tutti con il suo fascino dell'Est. Panariello la vuole nel suo show Torno Sabato e i registi fanno a gara a scritturarla nelle commedie: "Ho visto le stelle!" Vincenzo Salemme, "Christmas in Love" di Neri Parenti, "Un'estate al mare" di Vanzina e poi ancora "Un'estate ai Caraibi". È il 2005 e Alena ha appena concluso la storia d'amore con il modello e attore Edoardo Costa. Alena viene presa per partecipare alla Domenica Sportiva e conosce Buffon dopo una partita della Juve, alla quale un'amica l'aveva portata. I due iniziano a frequentarsi ma tengono segreta la relazione.

La nascita dei figli

L'amore tra Alena e Gigi è forte e nel 2007 la Seredova rimane incinta del primo figlio, David Lee. La modella ceca si dedica al bambino, accantonando la sua carriera nel cinema e nel mondo dello spettacolo. Una scelta mai rimpianta dalla donna, che nel 2009 annuncia l'arrivo del secondo figlio, Louis Thomas. Gigi è uno dei simboli del calcio italiano e lei lo segue nelle partite con discrezione. L'amore è solido e i due decidono di sposarsi.

Il matrimonio a Praga

È il 16 giugno 2011 e Gianluigi Buffon e Alena Seredova si uniscono in matrimonio nella cattedrale di San Vito all'interno del castello Hradcany a Praga. Lo scambio delle fedi avviene lontano dall'Italia, ma i festeggiamenti con oltre 150 invitati - tra i quali calciatori, allenatori e volti noti del mondo dello spettacolo italiano - si celebrano a Marina di Pietrasanta, al Twiga, posto del cuore per la coppia. L'idillio, però, non dura molto e dopo soli due anni arrivano le voci di una profonda crisi.

Aria di crisi

È il 2013 e la coppia si vede sempre meno sui rotocalchi e nelle occasioni pubbliche. L'attenzione su Gigi Buffon, portierone della Nazionale e della Juventus, però non diminuisce e i paparazzi lo seguono nelle uscite solitarie ed è qui che il settimanale Chi fa il primo scoop. A gennaio 2014, la rivista diretta da Alfonso Signorini lancia l'indiscrezione che vuole Gigi Buffon perso di Ilaria D'Amico, giornalista di Sky. I due si sono incontrati a un convegno benefico ed è stato un colpo di fulmine. Secondo la stampa i due già si frequentano ma mancano le prove ufficiali: le foto. Il 14 maggio la rivista Chi pubblica le prime foto esclusive di Buffon e la D'Amico insieme, che entrano in un palazzo a tarda sera, uscendo sempre insieme la mattina successiva. "Notte segreta di passione" titola la rivista e pochi giorni dopo il portiere bianconero annuncia che lui e la moglie vivevano da separati in casa già da tempo.

L'annuncio del divorzio

Il divorzio è inevitabile. " Malgrado fossimo separati da un po', lei poteva avere tutto il diritto di crearmi problemi, invece è stata splendida, come pensavo fosse e come ha dimostrato di essere ", confessa Buffon annunciando, tra le righe, l'imminente divorzio. La coppia non fa alcun comunicato ufficiale per annunciare l'addio e, nonostante il tradimento e il dolore, Alena Seredova rimane in silenzio. Nessuna scenata, nessuna dichiarazione. "A vrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, ma non potrei andare in giro a sparlare di Gigi Buffon", ha confessato di recente la modella ceca, che ha preferito mantenere il sorriso e voltare pagina con grande dignità. Questo, però, non ha ricucito i rapporti. Parlare di famiglia allargata per lei è tuttora impossibile. Incassare non significa perdonare, neppure oggi che Alena si è rifatta una famiglia e Gigi è rimasto al fianco della stessa donna - Ilaria D'Amico, dalla quale ha avuto un altro figlio.

La rivelazione sulle "corna"