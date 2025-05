Andrea Bocelli, dove si trova la sua azienda vinicola e quanto costa un aperitivo: il prezzo ti sorprenderà

Ascolta ora 00:00 00:00

Canale 5 si appresta a rendere omaggio a una delle voci italiane più celebri al mondo con la messa in onda del concerto evento "Andrea Bocelli 30: The Celebration", presentato da Michelle Hunziker e registrato nel suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico. Nell'ultima settimana si è parlato molto di Andrea Bocelli. Il tenore è stato fotografato nel suo stabilimento balneare di Forte dei Marmi prima in compagnia di Eros Ramazzotti (con il quale pare stia per concretizzarsi una collaborazione artistica) poi con Jasmine Paolini, che ha festeggiato la vittoria degli Internazionali di Roma nel suo locale. L'Alpemare non è però l'unica attività imprenditoriale di Andrea Bocelli che, insieme al fratello Alberto, ha deciso di investire anche in un'azienda vinicola nel borgo di Lajatico: Officine Bocelli.

Dove si trova Officine Bocelli

L'azienda, che comprende un ristorante, una caffetteria, una paninoteca e l'annessa enoteca, sorge all'interno delle ex officine meccaniche della famiglia Bocelli, che si trovano nel suggestivo borgo di La Sterza a Lajatico nel cuore della campagna pisana. La riqualificazione dell'immobile, avvenuta nel 2016, ha lasciato intatto l'ambiente tipicamente industriale e nella struttura hanno trovato spazio "Casa Bocelli museum" - con fotografie, riconoscimenti e rarità che raccontano la vita e la carriera di Andrea Bocelli - e un luogo dedicato al food e beverage. Officine Bocelli ottenuto in pochi anni un notevole successo a giudicare dalle foto, che circolano sui social network. Quando non lo si vede sui più grandi palchi del mondo, infatti, il tenore segue in prima persona le sue attività e spesso i clienti riescono a incontrarlo e a scattare con lui e con il fratello Alberto qualche foto.

Quanto costa un aperitivo

Contrariamente ad altri locali "firmati" da personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport sedersi a uno dei tavoli di Officine Bocelli non è così proibitivo e si può spaziare tra una cena a base di piatti tipici toscani oppure un aperitivo a base di taglieri con salumi e formaggi, o più semplicemente una degustazione di vini (con le etichette dell'azienda prima tra tutti "Bocelli 1831") per un dopocena alternativo. I prezzi? Competitivi, con aperitivi a base di cocktail o vino a partire da 10 euro. Ma non mancano anche gli appuntamenti esclusivi come quelli in programma il prossimo luglio, quando Andrea Bocelli terrà una serie di concerti-evento nel Teatro del Silenzio di Lajatico, che termineranno poi alle Officine Bocelli per alcune degustazioni guidate nelle cantine di famiglia.

Un impero societario da 100 milioni

Nel corso degli anni, il celebre tenore ha saputo mettere a frutto con intelligenza i suoi guadagni, dando vita a numerose imprese in cui ha investito oltre 100 milioni di euro. Attività che oggi generano fatturati di decine di milioni e che Bocelli ha affidato principalmente a due figure di fiducia: la moglie, Veronica Berti, e il fratello, Alberto Bocelli.

Dalla produzione vinicola ai(a base di vinaccia), dalla gestione di musicisti virtuosi alla proprietà di negozi e stabilimenti balneari in Versilia il tenore ha investito in più settori, diversificando e costruendo un vero e proprio impero, sempre sotto la gestione attenta dellaVeronica e delAlberto.