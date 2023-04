Andrea Bocelli canterà per Carlo III: sarà l'unico italiano all'incoronazione

Al concerto per l’incoronazione di re Carlo III, il prossimo 7 maggio nel parco del Castello di Windsor, ci sarà anche un pezzo d’Italia: Andrea Bocelli. Sarà l’unico artista italiano a cantare in onore dei nuovi sovrani. Il tenore si è già esibito al Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, nel giugno 2022.

La voce di Andrea Bocelli per il nuovo re d’Inghilterra

Non è la prima volta che Andrea Bocelli canta di fronte a importanti personaggi del nostro tempo. Hanno ascoltato la sua voce dal vivo i papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, i presidenti americani George W. Bush, Clinton, Obama e Biden. Il tenore si è esibito durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino (2006), nel 2010 ha conquistato la stella Walk of Fame di Hollywood. Questa è solo una piccola parte di tutto ciò che Andrea Bocelli ha fatto nella sua carriera.

Ora arriva un altro grande privilegio: cantare per re Carlo III in un concerto che avrà risonanza mondiale. Bocelli sarà accanto a star come Lionel Richie (vincitore di Grammy, Golden Globe e Oscar), Katy Perry (che oltre a poter vantare 57 milioni di album venduti è anche ambasciatrice Unicef) e i Take That (45 milioni di dischi venduti).

Un duetto per Bocelli

Non sarebbe strano pensare che Sua Maestà abbia invitato Andrea Bocelli al concerto del 7 maggio prossimo non solo perché apprezza la sua musica, ma anche in ricordo di Elisabetta II che, a quanto pare, amava molto la voce del tenore. Bocelli duetterà con un altro grande nome del panorama musicale: il basso-baritono gallese sir Bryn Terfel, vincitore di Grammy, insignito del titolo di Commander dell’Impero Britannico nel 2003, della Queen’s Medal for Music nel 2006 e diventato Cavaliere nel 2017 per i servizi resi nel campo della musica.

A proposito di questo grande riconoscimento da parte della Corona inglese e del duetto con Terfel Andrea Bocelli ha dichiarato: “Ho avuto il grande onore di cantare per Sua Maestà la regina Elisabetta in diverse occasioni. Ora è un altro grande onore essere invitato a esibirsi al concerto per l’incoronazione del re Carlo III. La mia gioia e il mio entusiasmo si moltiplicano quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva”.

Gli artisti si esibiranno di fronte a 20mila persone (senza contare i milioni che vedranno il concerto collegandosi da tutto il mondo) e saranno accompagnati da un’orchestra di 70 elementi e una house band composta dalle Massed Bands of the Household Division e dalla Countess of Wessex’s String Orchestra. La serata è prodotta da Bbc Studios e sarà trasmessa in diretta da Bbc One, Bbc iPlayer, Bbc Radio 2 e Bbc Sounds.