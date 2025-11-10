Andrea Delogu torna in TV dopo la perdita del fratello Evan: "Riprendo da dove mi ero fermata"

Un ritorno carico di emozione, dolore e gratitudine. Così la conduttrice Andrea Delogu ha scelto di riaprire il viaggio de La Porta Magica, il programma che da sempre accoglie le storie e le emozioni dei telespettatori, condividendo per la prima volta pubblicamente il dramma che ha colpito la sua famiglia nelle scorse settimane.

Con voce ferma ma carica di commozione, ha voluto raccontare ai suoi spettatori la sua personale storia: “ Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica ma con grande amore, si sceglie di ripartire. ”

Andrea ha spiegato che la sua vita e quella della sua famiglia si sono improvvisamente fermate a causa di una tragedia che nessuno avrebbe mai potuto immaginare: la perdita del fratello Evan, appena diciottenne, vittima di un incidente.

Le sue parole

“ Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro .” Con parole delicate e piene d’amore, Delogu ha descritto il dolore profondo e la paura che accompagna ogni respiro dopo una perdita così ingiusta, ma anche la volontà di trasformare quel dolore in amore per la vita, nel nome di Evan:

“ È qualcosa con cui dovrò imparare a convivere, ma che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita, perché è quello che uniti dobbiamo a Evan. ” La conduttrice ha poi espresso la sua riconoscenza verso la RAI, che le ha concesso il tempo necessario per prendersi cura dei suoi cari, e verso il pubblico, che le ha fatto sentire una vicinanza sincera e profonda in un momento tanto difficile.

I ringraziamenti

“Desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla RAI per non avermi mai fatto sentire pressioni ma solo vicinanza e rispetto. A nome mio e della mia famiglia, voglio ringraziarvi tutti per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Il vostro amore ci ha aiutati a non cadere. ”

Dopo queste parole, Andrea ha salutato il suo pubblico con una promessa di rinascita, simbolo di una forza che nasce dal dolore: “ E ora riprendiamo da dove ci siamo

fermati.” Un ritorno che non è solo professionale, ma profondamente umano: un gesto di coraggio e amore, con cui Andrea Delogu trasforma il lutto, portando con sé, nel suo cammino, il ricordo di suo fratello Evan.