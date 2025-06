Angelina Jolie festeggia 50 anni, l'omaggio della figlia Shiloh che cambia (di nuovo) nome

Ascolta ora 00:00 00:00

Angelina Jolie compie oggi cinquanta anni. Tra le dive più amate a livello internazionale, reduce della sua interpretazione di Maria Callas nell'ultimo film del regista Pablo Larraìn, Angelina Jolie è stata spesso una protagonista del gossip a causa della sua lunga relazione con Brad Pitt, iniziata sul set di Mr. & Mrs. Smith e finita con un divorzio di cui Brad Pitt ha parlato per la prima volta solo recentemente. Un divorzio che, come è facilmente intuibile, ha avuto delle conseguenze anche sui figli della coppia, sia su quelli adottati che su quelli biologici. E tra le persone che sono state più vicine ad Angelina Jolie nel corso della battaglia legale c'è senza dubbio la figlia Shiloh Jolie-Pitt, che ha voluto dimostrare la vicinanza alla madre in modo "burocratico".

In occasione del suo diciottesimo compleanno, nel maggio del 2024, Shiloh richiese infatti che il suo nome venisse cambiato. Come riporta People, la ragazza chiese di cambiare legalmente il nome presente sui suoi documenti, eliminando il cognome del padre e lasciando solo quello della madre. Richiesta che venne poi accettata da un giudice della Corte Suprema della città di Los Angeles. Un gesto forte e importante, che lasciava intuire la brutta rottura tra la ragazza e il padre, con il quale sembrava non volere avere più niente a che fare. E anche una mossa di solidarietà verso la madre, un modo per omaggiarla e dirle che era al suo fianco, che stava "combattendo" dalla sua parte. E dopo quella richiesta, la ragazza si è presentata in pubblico con il nome di Shiloh Jolie. Non era stata comunque la prima a rinunciare al nome del padre. Lo aveva già fatto Vivienne Jolie-Pitt quando, partecipando al musical The Outsiders (prodotto dalla stessa Jolie) si era fatta registrare solo col cognome del padre.

Ora, stando a nuovi documenti presentati da Page Six, pare che Shiloh Jolie abbia cambiato di nuovo nome e proprio in concomitanza con il cinquantesimo compleanno di Angelina Jolie. Shiloh, infatti, ha fatto un'apparizione a una festa di Los Angeles per il lancio della nuova collezione della stilista francese Isabel Marant, una capsule collection dedicata alla moda femminile dall'azienda Net-A-Porter. L'evento, che è stato descritto come "una cena intima al tramonto" si è svolta alla Oliver House di Silver Lake. Stando al comunicato stampa ricevuto dalla testata, la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie figurava tra gli ospiti in qualità di coreografa di un numero di danza originale creata appositamente per l'evento. Il nome con cui ha registrato la sua partecipazione all'evento? Non più Shiloh Jolie, ma Shi Joli.

Un nome d'arte senza dubbio più d'impatto e più immediato, che sottolinea ancora una volta la vicinanza ad Angelina Jolie, omaggiandone l'eredità, ma che, allo stesso tempo, sembra sottintendere una volontà di indipendenza, un desiderio di essere riconosciuta per se stessa e non per la fama dei genitori.