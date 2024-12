Angelo Madonia rompe il silenzio dopo la fine di Ballando: "Licenziamento? L'ho saputo da un comunicato"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Non ero distratto da Sonia Bruganelli, né dalla nostra storia. Sono andato via anzi sono stato mandato via con tutti 10 dalla giuria, con il massimo dei voti ero totalmente concentrato, se fossi stato distratto, da professionista, non avrei avuto voti così alti" . Angelo Madonia si è tolto più di un sassolino dalla scarpa nel corso dell'ospitata fatta a Domenica In. Dopo il licenziamento dal programma Madonia non aveva mai rilasciato un'intervista per commentare l'accaduto ma con Mara Venier ha parlato apertamente del suo percorso con Federica Pellegrini e della cacciata dallo show.

Perché Angelo Madonia è stato licenziato

A Domenica In il ballerino professionista ha parlato delle motivazioni che hanno portato alla sua esclusione dal programma, la prima nella storia della trasmissione condotta da Milly Carlucci: " Sono stato allontanato perché mi sono comportato in maniera non in linea con le politiche del programma e della giuria ". A proposito dei battibecchi con Selvaggia Lucarelli, però, Angelo Madonia si è sfogato: " Ho precisato che dopo nove settimane, da professionista e con rispetto verso Federica, avrei voluto che si parlasse del lavoro fatto, del sacrificio sostenuto da Federica Pellegrini e non che si parlasse di determinati argomenti che erano fuori luogo in quel momento. Cose che non c'entrano niente con il lavoro" .

Le parole su Sonia Bruganelli

Angelo Madonia è stato accusato di essersi concentrato più su Sonia Bruganelli, sua fidanzata e anche lei protagonista a Ballando, che su Federica Pellegrini. Ma a tal proposito il danzatore ha voluto chiarire: " Con o senza Sonia io sono un professionista, tra l’altro, il più titolato tra i maestri di Ballando con le Stelle, con mondiali ed europei vinti, non volevo che la mia vita privata eclissasse il mio lavoro. Certi video non sono stati contestualizzati, certe frasi, ma non posso stare qui a spiegare" . Anche in questo caso Madonia si è tolto un sassolino dalla scarpa e lo ha fatto anche parlando del suo licenziamento.

"L'ho saputo dal comunicato"

In un primo momento Angelo Madonia ha parlato di un confronto sereno avuto con la Rai sebbene non si aspettasse il licenziamento: " Non me lo aspettavo perché sapevo di non avere commesso niente di grave perché alla fine con Federica non c'era mai stato uno scontro e stavamo andando sempre meglio. Sono stato convocato dalla produzione, mi hanno dato più motivazioni e mi è stato chiesto quale modo preferissi per comunicare la decisione di allontanarmi dallo show, perché sono stato l'unico a essere stato licenziato e poteva esserci un danno di immagine".

Sai come ho saputo che ero stato licenziato? Con un comunicato Rai, non mi ha mai chiamato nessuno. Con Federica semplicemente non c'è stata l'occasione per parlare

Poi, in chiusura di intervista, parlando del mancato confronto con Federica Pellegrini, il ballerino ha rivelato: "".