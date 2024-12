La scivolata a Riad e la sedia a rotelle: ecco perché Mariotto potrebbe non esserci a Ballando con le stelle

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un giallo su Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle, da settimane ormai al centro delle polemiche. Uno dei volti più riconoscibili della giuria del programma condotto da Milly Carlucci potrebbe saltare la finale a causa di una indisposizione causata da un infortunio. Il direttore creativo della maison di moda Gattinoni, infatti, pare sia scivolato mentre si trovava per lavoro a Riad, in Arabia Saudita, provocandosi un problema al ginocchio. Un trauma di non grave entità, che potrebbe tuttavia compromettere la partecipazione al programma di Rai 1.

Le prime segnalazioni sono arrivate questa mattina, quando Mariotto è stato intercettato da alcuni viaggiatori allo sbarco dal suo aereo a Fiumicino. Il creativo era su una sedia a rotelle e si stava facendo aiutare dal personale aeroportuale. Per il momento, la padrona di casa del programma non ha fornito alcuna indicazione sulla presenza o meno del giudice e non è da escludersi che solo al momento dell'inizio della puntata odierna, l'ultima di questa edizione, ci sarà il disvelamento. Niente a che vedere con quanto accaduto lo scorso 30 novembre, quando il giudice ha abbandonato improvvisamente, e senza dare spiegazioni, la puntata in corso. Comprensibile in quel caso la rabbia della conduttrice. Poco dopo si apprese che Mariotto aveva abbandonato la trasmissione perché si scoprì che erano sorti alcuni problemi su una commessa di abiti effettuata presso la maison per la quale lavora.

Si trattava di abiti commissionati per alcune principesse della casa reale saudita, che sarebbero dovuti partire il giorno dopo in direzione di Riad. Successivamente, scoppiò un altro caso che lo vide protagonista, legato stavolta a un "incidente" hot. In quell'occasione Mariotto si poggiò inavvertitamente sulle parti intime di un ballerino mentre si stava sollevando da terra.

La scorsa settimana ha poi collezionato un imperscrutabile fuori onda, scovato da Striscia la notizia, nel quale si sente pronunciare chiaramente "che figlia di...". Non è chiaro a chi possa essere rivolto, lo stesso non ha chiarito l'incidente. Magari lo farà oggi, se sarà presente in studio dopo essersi completamente ripreso dall'infortunio.