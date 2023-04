J-Ax, Rovazzi, Luis Sal: ecco perché Fedez litiga con tutti i suoi amici

Luis Sal e Fedez hanno preso le distanze, ormai è risaputo. Il rapper e lo youtuber, che da anni sono amici e collaborano insieme a Muschio Selvaggio e altri progetti professionali, sono distanti da tempo e la rottura - perché di questo si parla da settimane - risalirebbe ai giorni successivi alla fine del festival di Sanremo. I motivi della lite tra Fedez e Luis Sal non sono chiari, ma a insinuare dubbi sulle cause è stato Fabrizio Corona, che prima ha parlato di una presunta liaison tra i due (" Dicono che ci sia stata una relazione tra loro ") poi ha riferito di un fantomatico aut aut imposto da Chiara Ferragni al marito (" O Luis o me "). Tanto è bastato a fare esplodere il caso. Luis Sal è sparito dalle registrazioni di "Muschio Selvaggio", il podcast ideato e prodotto con Fedez, ed è scomparso persino dai social network, dove non pubblica più nulla da settimane. Dietro all'addio ci sarebbero " questioni economiche ", fa sapere ancora Fabrizio Corona, e a ben guardare i precedenti di Fedez la rivelazione non sorprende. Dietro alle liti tra Fedez, J-Ax e Rovazzi, infatti, c'erano questioni economiche e le rotture sono sempre state scatenate da rapporti professionali incrinati.

Fedez e Rovazzi

È il 2018 quando Fedez e Rovazzi prendono le distanze l'uno dall'altro senza un apparente motivo. Dopo una serie di videoclip e canzoni realizzate insieme oltre a progetti personali, i due artisti si lasciano nel peggiore dei modi tra silenzi e recriminazioni, lasciando di stucco i fan. In realtà dietro alla lite c'è una questione ben precisa, che inizialmente i seguaci ignorano. Nel 2019 è Fedez a rompere il silenzio sui motivi della fine dell'amicizia. Durante l'ospitata nel programma La confessione, Fedez incolpa Rovazzi di avere abbandonato l'etichetta co-fondata con J-Ax - la Newtopia - per mettersi in proprio. Inoltre, il rapper non perdona all'amico Fabio di averlo lasciato solo in un momento personale delicato, quello della prima difficile gravidanza delle Ferragni. Da quel momento passano altri tre anni prima che Fedez e Rovazzi si rincontrino e sotterrino l'ascia di guerra. " Eravamo un po' in un delirio di onnipotenza del cazzo. Eravamo un po' troppo legati al vil denaro ", hanno ammesso i due durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, dove Rovazzi è stato ospite per parlare proprio della pace fatta nell'estate 2022.

Fedez e J-Ax

Risale al 2018 anche la rottura con il collega J-Ax nel momento del massimo successo con "Comunisti col rolex". L'allontanamento tra i due segue la stessa dinamica dell'addio a Rovazzi: la gravidanza difficile di Chiara, il momento di debolezza mai capito dagli amici e un collaboratore che mina l'amicizia a tre. " Non sapevo se sarei stato all’altezza della paternità imminente, ero lontano dalla mia famiglia, dal mio lavoro e, lì, sono cominciati i problemi", c onfessa Fedez nel 2019 a Peter Gomez. Quando Rovazzi lascia la Newtopia, il collaboratore chiama anche J-Ax che, però, non lascia Fedez ma non avverte comunque il rapper della tresca. " Mi aveva giurato di essere estraneo a tutto questo, alla nuova società, all'addio di Rovazzi. Così abbiamo fatto San Siro (concerto del 2 giugno 2018)", racconta ancora il marito della Ferragni, che spiega cosa accade dopo il live di Milano: "Il giorno dopo il concerto aspettavo J-Ax a casa mia per conoscere Leone. Quella mattina mi ha telefonato: 'Io non vengo, ero d'accordo con loro, non te l'ho detto perché sapevo che altrimenti non avresti fatto San Siro'" . Sentendosi sfruttato e tradito, Fedez chiude ogni rapporto con l'amico e collega. Passano quattro anni - il Covid, la nascita di Vittoria e la lotta contro il tumore - poi Fedez e J-Ax si rincontrano e fanno pace. È maggio 2022 e i due tornano insieme su Instagram per sancire la réunion.

Fedez e Salmo

Diversa la storia della lite tra Salmo e Fedez. I due rapper non sono mai stati amici e il feeling è arrivato solo dopo anni di scontri social, dissing e sfottò. La diatriba tra il rapper sardo e il marito di Chiara Ferragni inizia ufficialmente nel 2009. Salmo accusa Fedez e Rovazzi di avere copiato il video di "Mr. Thunder" con la loro "Tutto molto interessante". " Potete fare 100 milioni di click o 200 dischi di diamante, ma la vostra originalità è pari a 0", scrive il sardo su Facebook, scatenando la replica di Federico Lucia: "C’avete 30 anni per gamba e vi attaccate all’intro del video di Rovazzi. Non avete un cazzo da fare eh. Ma poi avete copiato queste idee da altri video ". Il dissing va avanti per diverso tempo con botta e risposta sui social e con citazioni e sfottò in brani e canzoni dell'uno e dell'altro. Politica, battaglie social e addirittura X Factor sono al centro dello scontro continuo tra i due e i toni sono feroci e aggressivi. Nel 2021 tra i due scoppia una vera e propria battaglia mediatica per la scelta di Salmo di fare un concerto a Olbia in barba alle restrizioni Covid. Fedez lo accusa di essere uno sconsiderato: " Quello che hai fatto non fa di te un artista, ma un narcisista e anche del tipo più pericoloso, perché evidenzia che in te mancano l’empatia e la maturità necessarie per proteggere la collettività". E Salmo replica per le rime: "Non ho aderito alle tue iniziative, seppur giuste, perché mi stai sul cazzo. Penso però tu sia un ottimo politico, non un artista". Poi i riflettori su di loro si spengono fino ai giorni nostri. Il 14 ottobre Salmo e Fedez escono con il loro primo singolo insieme "Viola" e il rapper milanese partecipa al concerto di Salmo a San Siro come ospite sancendo la definitiva pace. I motivi della ritrovata armonia, però, non si conoscono: "Alla fine ci siamo beccati e abbiamo fatto pace ".

Fedez e Luis Sal, il motivo della lite sono i soldi?