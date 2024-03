La malattia, l'intervento e il patto non mantenuto: parla il medico che ha operato Fedez

Due anni fa Fedez si sottoponeva a un delicato intervento chirurgico per rimuovere un raro tumore neuroendocrino al pancreas. A eseguire l'operazione fu il professor Massimo Falconi, primario dell'Unità di chirurgia del pancreas del San Raffaele di Milano, medico di riferimento del rapper nella sua battaglia contro il cancro. Due anni dopo quell'intervento, il dottor Falconi è tornato a parlare del caso di Fedez, rivelando sulle pagine del settimanale Oggi particolari inediti sulla malattia e sul ricovero del cantante.

La scoperta del tumore

Federico Lucia non è mai entrato nel dettaglio di come ha scoperto di avere un tumore a soli 32 anni. A rivelarlo è stato Massimo Falconi: "Lui tende all’ipocondria, quindi a ogni minimo disturbo consulta i medici. Ai tempi avvertiva solamente una tosse secca, abbastanza persistente che faceva fatica a calmare ". Il medico riferisce che Fedez venne sottoposto a una Tac per valutare la situazione e che il radiologo fece la terribile scoperta: "Si sottopose subito a una tac e da lì venne fuori la scoperta del tumore. Il radiologo è sceso un po' sotto i polmoni e ha visto qualcosa nel pancreas. Il tumore aveva il diametro di un'arachide".

L'intervento e il patto di riservatezza

Dalla scoperta del cancro all'intervento passarono pochi giorni e quello che è successo subito dopo l'operazione di rimozione del tumore il professor Falconi lo ricorda bene. " Avevamo stretto un patto: silenzio assoluto per quindici giorni finché non fosse giunto l'esito dell'esame istologico. Lo ha mantenuto per 48 ore. Poi si è fotografato da solo e ha postato tutto su Instagram", ha rivelato il medico di Fedez e la foto "incriminata" è quella che ritrae il rapper nel letto dell'ospedale con il camice alzato e la ferita all'addome in primo piano. Dopo due anni, Fedez è "guarito", ha dichiarato Massimo Falconi ma si sottopone a un follow up semestrale: "Ogni sei mesi torna per un controllo".

Il retroscena sull'ultimo ricovero

Nonostante la guarigione, lo scorso settembre Fedez è finito nuovamente in ospedale a causa di un'emorragia interna dovuta, si diceva sei mesi fa, a una ulcerazione dell’anastomosi. In realtà i seri problemi di salute di Fedez sarebbero stati una conseguenza della sua cattiva condotta. "L'emorragia? Se l'è procurata da sola con l'ibuprofene. Tende a medicalizzarsi, si auto prescrive farmaci", ha concluso il medico, ricordando il forte legame visto in corsia tra Fedez e la moglie Chiara e augurandosi che la coppia riesca a superare la crisi.