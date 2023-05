"Sesso? Non lo quantifico...". La Satta e le rivelazioni hot su Berrettini

La differenza di età (37 anni lei, 27 anni lui), la distanza e gli insulti non hanno impedito a Melissa Satta e Matteo Berrettini di innamorarsi. La parola "amore" è di quelle importanti e l'ex velina sarda fatica a pronunciarla ma a Vanity Fair, che l'ha intervistata di recente, la Satta ha parlato di un rapporto speciale e importante: " Se una persona entra così nella mia vita è perché è una persona speciale, se no non ci sarebbe. Sono molto felice ". Alla rivista Melissa ha raccontato come è scoppiata la scintilla e come vivono la loro storia tra pressione mediatica, impegni e assalti social, ammettendo: " L'unica cosa che mi sono detta dopo il mio divorzio era: mai più uno sportivo. Volevo la normalità, la famosa routine ". E invece è arrivato il tennista a scombinare i suoi piani.

L'incontro a Miami e le chat

La storia è cominciata a Miami mesi fa, durante una cena organizzata con amici comuni. " Ci siamo parlati, ci siamo scambiati il numero di telefono e da lì abbiamo iniziato a sentirci. Il giorno dopo ripartivamo entrambi ". La Satta è rientrata a Milano, mentre Berrettini è volato a Monte Carlo, dove risiede. A tenerli legati è stato invece WhatsApp. " Mille chat su. Che non finivano mai" , ha rivelato l'ex velina a Vanity Fair, raccontando ancora: " Mi è capitato di conoscere delle persone a cena, e di scambiare il numero, ma spesso la cosa finisce come è iniziata. Con Matteo no: se siamo ancora qui è perché poi siamo riusciti a incontrarci… In varie città ". E i paparazzi li hanno sorpresi insieme in più di una occasione.

Sesso e romanticismo