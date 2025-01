Al Bano e il "trapianto di fegato" . La verità è un'altra: cosa ci ha detto la Lecciso

Ascolta ora 00:00 00:00

Le voci sulle condizioni di salute di Al Bano hanno tenuto con il fiato sospeso i fan del cantante. Poche ore fa Dilliger, il sito di Fabrizio Corona, ha diffuso un'indiscrezione sulle presunte gravi condizioni di Al Bano, scatenando il panico in rete. Ma Loredana Lecciso, contattata da IlGiornale.it, ha commentato: " Grazie a Dio Al Bano gode di ottima salute ". In serata è arrivata anche la nota del cantante di Cellino San Marco che, per voce del suo legale l'avvocato Cristiano Magaletti, ha smentito con fermezza le voci.

Cosa è successo

La salute di Al Bano Carrisi è diventata un caso nelle ultime ore a seguito della pubblicazione di un post sulla pagina Instagram di Dillinger News, nel quale si parlava di un fantomatico "trapianto di fegato", al quale il cantante si sarebbe dovuto sottoporre. Come era prevedibile, vista la popolarità del cantante, la notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, ma altrettanto rapidamente è arrivata la smentita di Loredana Lecciso: "Grazie a Dio Al Bano gode di ottima salute ".

L'intervento alle corde vocali

Lo scorso novembre l'artista si era sottoposto a un delicato intervento alle corde vocali. Al Bano aveva rassicurato i fan sulle sue condizioni, pubblicando un post sul suo profilo Instagram: " Non preoccupatevi, nulla di grave! Si è trattato di un semplice intervento di chirurgia mininvasiva eseguito dal Professor Lino Di Rienzo Businco. In poche parole, mi sono sottoposto a una piccola 'manutenzione' alle vie respiratorie che porterà benefici anche alle corde vocali. Tra pochi giorni si torna alla vita di ogni giorno ". E così è stato. Lo scorso 14 dicembre il cantante di Cellino San Marco era tornato a esibirsi dal vivo in Moldavia e sui social aveva condiviso foto e video della serata. La notizia fatta circolare da Corona ha dunque colto di sorpresa tutti, compresa la famiglia Carrisi. L'indiscrezione su Al Bano ricorda l'ultima fake circolata in rete sulle condizioni di salute di Pippo Baudo che, sempre su Dillinger, era stato dato come gravissimo in ospedale lo scorso maggio.

La dichiarazione del legale

Un fatto simile era già accaduto a giugno 2023, quando Carrisi venne dato per morto. Questa volta, però, il cantante non ha scherzato sulla vicenda - come era accaduto mesi fa - ma ha dato mandato al suo avvocato di chiarire la situazione: " La notizia che il signor Carrisi sarebbe affetto da gravi problemi di salute, paventando l'ipotesi di un'imminente operazione di trapianto del fegato è destituita di qualsivoglia veridicità ed autenticità, non essendo il signor Carrisi affetto da qualsivoglia patologia di tale gravità ". Il legale ha proseguito: "La diffusione della notizia costituisce una gravissima violazione della reputazione personale e professionale del mio assistito e la natura della stessa risulta pacificamente diffamatoria, con l'aggravante della diffusione a mezzo stampa ". Secondo lo studio legale, il danno alla carriera di Al Bano è "gravissimo".

l'annullamento di eventi già programmati in quanto i soggetti organizzatori (apprendendo la circostanza non vera dei problemi di salute) hanno eccepito che il signor Carrisi non sarà in grado di partecipare a tali manifestazioni. La divulgazione costituisce anche un gravissimo danno derivante da perdita di chance lavorative

La diffusione delle voci sulle sue gravi condizioni, infatti, hanno comportato, come riferito dall'avvocato di Carrisi "".