Al Bano insieme a Snoop Dogg a Parigi 2024, la foto è virale sui social network

Ai Giochi Olimpici di Parigi succede di tutto anche che due artisti agli antipodi si incontrino a margine di una gara di judo e scattino un selfie insieme. Protagonisti della foto diventata virale sul web sono Al Bano Carrisi e il rapper Snoop Dogg. Il cantautore di Cellino San Marco e la star americana del rap sono stati ospiti delle finali di judo svoltesi all'Arena Champ de Mars e per suggellare l'insolito incontro si sono uniti in un abbraccio olimpico. Come era prevedibile la foto ha fatto il giro del web in poche ore e ha raccolto milioni di like e migliaia di commenti.

Al Bano a Parigi 2024

Carrisi è volato nella capitale francese per partecipare alle Olimpiadi in qualità di referente dell'International Judo Federation. All'Arena Champ de Mars il cantante italiano ha assistito ad alcuni incontri e poi, tra una gara e l'altra, ha preso il microfono e ha cantato il suo cavallo di battaglia - "Felicità" - entusiasmando il pubblico e esaltando gli italiani presenti sugli spalti. "Una abbuffata di felicità", ha scritto Al Bano su Instagram, pubblicato un breve video della sua esibizione alle Olimpiadi e aggiungendo: "Penso che in qualche modo allieti la giornata. Dai Giochi olimpici di Parigi all'arena dell'International Judo Federation un grande abbraccio e tanto sport, fa bene alla salute". Ai margini del tatami, però, c'era anche un altro big della musica internazionale, Snoop Dogg, che a Parigi non è arrivato in qualità di ospite bensì come inviato speciale della NBC.

Al Bano Carrisi e Snoop Dogg insieme

Da grande appassionato di sport il rapper statunitense è arrivato all'Arena Champ de Mars per assistere alla semifinale di judo maschile e a bordo tatami ha incontrato Al Bano. Impossibile per i loro accompagnatori non cogliere l'occasione di immortalare l'incontro tra due artisti famosi di generazioni e stili differenti con una fotografia che, probabilmente, passerà alla storia. Uniti in un abbraccio olimpico il cantante di Cellino San Marco e il rapper americano si sono lasciati fotografare sorridenti e l'immagine ha fatto ben presto il giro della rete, diventando virale.

"Ma questo è il", hanno commentato in molti, mentre altri si sono lanciati in improbabili previsioni: "Prossimamente featuring Snoop Dogg - Albano". E ancora: "Simulazione o AI?". Ma qui l'intelligenza artificiale non c'entra e l'incontro tra Al Bano e Snoop Dogg a Parigi 2024 rimarrà nella storia.