Mengoni con Paolini, Pellegrini con Serena Williams: le foto virali dalle Olimpiadi

Ai Giochi olimpici di Parigi 2024 non sono solo gli atleti a catturare l'attenzione. In questi primi giorni di competizione, infatti, nella capitale francese sono sbarcati divi di Hollywood, influencer e personaggi famosi provenienti da tutto il mondo. Complice la cerimonia di apertura (la più controversa e discussa di sempre), che ha visto esibirsi star del calibro di Lady Gaga e Celin Dion, e i tanti sponsor, che hanno deciso di legare la loro immagine alle Olimpiadi, a Parigi sono arrivate molte celebrities molte delle quali italiane.

Marco Mengoni a Parigi 2024

Nelle scorse ore Marco Mengoni è atterrato nella capitale parigina ospite di uno degli sponsor dei Giochi olimpici e è comparso sui campi in terra rossa del Roland Garros per assistere al match dell'azzurra Jasmine Paolini contro Magda Linette. Marco Mengoni ha portato decisamente fortuna alla campionessa italiana che, grazie alla netta vittoria contro l'atleta polacca, ha conquistato gli ottavi di finale nel singolo femminile. La presenza del vincitore di Sanremo 2023 non è passata inosservata e Mengoni non ha perso l'occasione di documentare la sua presenza in tribuna con una serie di foto e video condivisi sul suo profilo Instagram.

Da grande tifoso azzurro, l'interprete di "Due Vite" ha elogiato la prestazione vincente della Paolini, congratulandosi con lei dalle tribune e poi direttamente negli spogliatoi, dove l'ha raggiunta per una foto insieme che ha fatto letteralmente esplodere i rispettivi fan, diventando virale. "Sorrisoni a Parigi", ha scritto su Instagram Mengoni condividendo la foto insieme a Jasmine, poi il commento su X: "A giocare impressionante ma quando sorride la Paolini… non c'è niente da fare! Grande Jasmine". E, com'era prevedibile, il tweet ha fatto il giro della rete in brevissimo tempo.

Federica Pellegrini scherza con la Williams

A Parigi sta facendo parlare di sè anche Federica Pellegrini e non solo per il fatto di essere stata annunciata come prossima concorrente di Ballando con le stelle. Nella capitale francese la campionessa è presente come delegata del Comitato Olimpico, ma dopo gli impegni istituzionali con il CIO, la Divina si è goduta la semifinale dei 200 stile libero, la sua specialità, in tribuna accanto a un'altra grande campionessa, Serena Williams. La Pellegrini è stata fotografata sugli spalti della Defense Arena vicina all'atleta americana e la foto è comparsa sugli account social di diversi siti americani e internazionali, catturando l'attenzione per la strana espressione della Williams.

Così, Federica ha scherzato su Instagram : "Serena si tu non mi conosci ma io ti conosco molto bene non ti preoccupare sono un amico". Un siparietto ironico che ha rubato la scena, almeno per un momento, agli atleti olimpici.