Basciagoni, Oriana e Daniele, Bortuzzo e Lulù: gli amori tossici nati in televisione (e finiti in tribunale)

Dall'amore scoppiato nei reality alla guerra in un tribunale. La cronaca giudiziaria delle ultime settimane racconta di una realtà complessa, quella delle coppie nate davanti alle telecamere e sotto l'occhio attento dei telespettatori e scoppiate nel peggiore dei modi. Relazioni fatte di interviste e milioni di visualizzazioni sui social network che si sono trasformate in amori tossici sfociati nello stalking. Dopo il caso Basciagoni è notizia delle ultime ore del rinvio a giudizio di Lucrezia Selassie, la principessa etiope del Grande Fratello Vip 2021, che è stata denunciata da Manuel Bortuzzo per stalking. L'elenco delle coppie nate in tv e finite in tribunale, però, annovera anche altri volti noti del piccolo schermo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

La vicenda che vede coinvolti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è quella che ha fatto maggiormente scalpore vista la popolarità dei due protagonisti. Tra le coppie nate in televisione, quella dei Basciagoni è stata tra le più seguite e amate dal pubblico, ma sin dalle prime fasi della relazione - nata nella casa del Grande Fratello Vip nel 2021 - Alessandro e Sophie hanno mostrato di avere molti problemi nel gestire il loro amore. Dopo due anni di relazione, nel 2023, Basciano e l'influencer si erano detti addio tra accuse, recriminazioni e presunti tradimenti, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che i loro problemi privati finissero sul tavolo di un tribunale. Invece a sorpresa, Sophie ha denunciato l'ex fidanzato per stalking e Basciano è finito in carcere. La procura ha contestato al dj una condotta " pervasiva, controllante e violenta" dettata da una "ossessiva gelosia nei confronti della giovane donna ", che sarebbe sfociata in aggressioni fisiche ai danni di amici di Sophie e "c ontinue minacce di morte rivolte alla ex compagna ". Alessandro Basciagoni è tornato in libertà ma nelle scorse ore la procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per Basciano per il rischio concreto che "possa commettere atti persecutori" nei confronti dell'ex fidanzata.

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassie

Atti persecutori, vessazioni e minacce sarebbero alla base della denuncia sporta dal campione di nuoto paralimpico Manuel Bortuzzo contro l'ex fidanzata Lulù. La coppia, nata nella casa del Grande fratello vip nel 2021, si era lasciata e ripresa un paio di volte subito dopo la fine del reality fino all'addio definitivo avvenuto nel 2022, anno nel quale sarebbe cominciato l'incubo di Bortuzzo. Incapace di accettare la fine della relazione, Lucrezia Selassie avrebbe iniziato a vessare Bortuzzo con comportamenti sempre più aggressivi, seguendolo nelle trasferte sportive all'estero e persino in ospedale, arrivando a minacciarlo e a picchiarlo. Così è scattata la denuncia e questa estate Lulù è stata sottoposta a divieto di avvicinamento a Manuel Bortuzzo e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Terminate le indagini preliminari la Procura ha chiesto il giudizio immediato. Salassiè ha scelto il rito abbreviato e sarà in tribunale per la prima udienza il prossimo 13 marzo.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Per molto tempo la storia d'amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ha tenuto banco sulla cronaca rosa soprattutto per il burrascoso tira e molla. L'ex protagonista di Uomini e donne e l'influencer venezuelana si era conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip nel 2023 e tra i due era esplosa la passione. Già durante il reality erano emerse diverse criticità nel loro rapporto e una volta usciti dal programma Oriana e Daniele si erano lasciati e ripresi in più di una occasione. Sui social i due si erano lanciati accuse e critiche reciproche e alla fine, prima che il sipario calasse sulla loro discussa storia d'amore, Del Moro e Marzoli si sono addirittura diffidati a vicenda. Lo scorso febbraio Daniele Del Moro ha pubblicato su Threads la lettera di diffida di Oriana, nella quale gli avvocati dell'influencer lo diffidavano a continuare con le "r ipetute condotte arbitrarie idonee a ledere la sua reputazione e immagine" e a sospendere "l'illecita condotta". Nelle ore successive arrivò la contromossa di Daniele che dette mandato ai suoi avvocati di agire nei confronti dell'ex fidanzata, con l'avvertimento: " Non saranno ulteriormente tollerate esternazioni riguardanti la sua persona" . Da quel giorno, però, dell'ex coppia non si sono più avute notizie.

Barbara De Santi e Paolo Marzotto

La vicenda che ha visto protagonisti Paolo Marzotto e Barbara De Santis risale al 2019/2020. Il cavaliere si presentò nello studio di Uomini e donne e frequentò per un breve periodo Gemma Galgani prima di conoscere Sabrina Travaglini e uscire con lei dal programma di Maria De Filippi. Tra le protagoniste del parterre femminile c'era anche Barbara De Santi, che poi si prese una pausa prima di tornare in tv nel 2023. Proprio a seguito del suo ritorno nello studio del dating show di Canale 5, Marzotto fece sapere di avere denunciato De Santi per stalking.

A Uomini e Donne fanno rientrare tutti, anche chi ha una denuncia per diffamazione e stalking: parliamo di Barbara De Santi, denuncia fatta dal sottoscritto Paolo Marzotto. Denuncia penale per diffamazione e stalking: era dal 28 di marzo che mi chiamava anche di notte con un numero privato

La notizia venne riportata da alcuni siti di gossip su indiscrezione del blogger Domenico Monstellato, che aveva ricevuto una segnalazione dal cavaliere: "". Ma Barbara De Santis smentì la notizia circolata sul web.