Belen e Antonino insieme, Bianca Censori scappa da Kanye West, Wanda e i tradimenti

Per chi si è perso gli ultimi gossip della settimana è tempo di recuperare. C'è chi rimpiange un vecchio amore (Katia Ricciarelli), chi sembra vivere un ritorno di fiamma (Belen e Antonino), chi è scappata dal marito (Bianca Censori) e chi fa rivelazioni piccanti (Wanda Nara).

Belen e Antonino Spinalbese di nuovo insieme? "Molto vicini"

Cosa sta succedendo tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez? I fan se lo stanno chiedendo da giorni viste le foto finite sulla rivista Chi e in seguito su Gente, dove la showgirl e il parrucchiere sono stati immortalati al parco insieme alla figlia Luna Marì. Ma la vicinanza dovuta alla bambina sembra essere solo la punta dell'iceberg di ciò che starebbe accadendo tra i due ex. Spinalbese sta per partecipare al nuovo game show The Couple e si è dichiarato "single ma con il cuore occupato" e a occuparlo potrebbe essere la sua ex, Belen. Già, perché il settimanale Gente li ha paparazzati in atteggiamenti di forte complicità, lasciando intendere che tra i due sia in corso un ritorno di fiamma. Belen e Antonino sono stati fotografati dopo una cena con Luna Marì e Patrizia Griffini: " Erano molto vicini. Belen gli poggiava la mano sulla schiena e gli tirava la giacca poi, guardandolo negli occhi, parlava fitta e sembrava accarezzargli la spalla. La mano cercava il contatto". E i fan ora sperano in un riavvicinamento.

Bianca Censori, addio Kanye West. Il rapper conferma

Dopo settimane di rumors e indiscrezioni sembra essere arrivata la conferma sulla fine del matrimonio tra Kanye West e Bianca Censori. Dallo scorso febbraio, quando la coppia sfilò sul red carpet dei Grammy con la modella praticamente nuda, Kanye e la moglie non si sono più fatti vedere insieme. La stampa americana aveva riportato che Bianca aveva lasciato il marito ma una conferma vera e propria mancava. Conferma che Ye ha dato tra le righe - letteralmente - nel brano "Bianca" inserito nel suo nuovo album "WW3", che il rapper ha annunciato negli scorsi giorni. Il sito E!Online ha pubblicato il testo della canzone, che parla della moglie e della crisi: " Voglio che torni, che tu torni da me. So cosa ho fatto per farti arrabbiare, Bianca, voglio solo che torni da me". I motivi della rottura sono scritti nero su bianco: "Sei scappata via, ma prima hai cercato di farmi ricoverare. [...] Non sono andato in ospedale perché non sono malato, semplicemente non capisco" . Dopo le suppliche, Bianca ci ripenserà?

Wanda Nara: "Non sono una sciocca non avrei tradito se avessi perso soldi"

Fresca di separazione dall'ex marito Mauro Icardi, Wanda Nara ha rotto il silenzio a proposito della girandola di tradimenti che hanno visto protagonisti lei e Maurito. L'argentina è intervenuta nel programma LAM per spiegare come sono andate le cose tra lei e Icardi: "Dopo aver subito una situazione così drammatica (il tradimento del marito con La China, ndr), la mia famiglia non è mai riuscita a ricomporsi. Non potevo perdonare". A quel punto Wanda si è sentita libera di tuffarsi nelle braccia di un altro uomo, l'ex compagno di squadra di Mauro, Keità Balde: "L'ho ammesso. È accaduto molto tempo dopo il tradimento di Mauro ed eravamo già separati". Ma Icardi ha accusato l'ex moglie di altri tradimenti e per questo l'ha trascinata in tribunale (in Italia) per ottenere il divorzio "con colpa". Wanda dal canto suo, però, non teme nulla: " Se viene fuori che io sono l'adultera o l'adultero è lui non cambia nulla. Da anni in Italia abbiamo diviso il nostro patrimonio. Non consideratemi una sciocca: non sarei andata a letto con nessuno se avessi perso soldi ". Hai capito Wanda!

Katia Ricciarelli: "Non ho mai dimenticato Pippo Baudo. Se avesse bisogno, correrei"

Sono passati ventuno anni dalla fine del matrimonio tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo ma, a quanto pare, il soprano non ha mai dimenticato il marito. Ospite di Monica Setta a "Storie di donne al bivio", la cantante ha ammesso di provare ancora un sentimento profondo per Pippo Baudo. " Ho amato moltissimo e non l'ho mai dimenticato. È stato l'amore della mia maturità, mi sarebbe piaciuto invecchiare con lui" , ha confessato nello studio della trasmissione.

Non lo sento da quando abbiamo divorziato eppure dopo di lui non ho avuto più una storia. Ma se dovesse mai avere bisogno di me, lui lo sa, io correrei al suo fianco in qualsiasi momento"

Invece dal 2004, giorno del divorzio, Baudo e la moglie non si sono più sentiti né visti: ". Un messaggio che Katia Ricciarelli spera giunga all'orecchio dell'ex marito.