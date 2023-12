Belen e De Martino, Bonolis e Bruganelli, Totti e Ilary: le feste delle coppie "scoppiate"

Lo scontro di fuoco avvenuto sui social network tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sull'affido della figlia, Luna Marì, durante le festività natalizie ha acceso inevitabilmente i riflettori sulle dinamiche familiari di molte coppie vip, che sono scoppiate nel 2023. La gestione dei figli tra cenoni, vacanze e momenti da vivere insieme, risulta decisamente complicata per chi - come Belen e Spinalbese - non si è lasciato nel migliore dei modi. Ne sanno qualcosa Totti e Ilary, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e persino Tiziano Ferro e Victor Allen che, dopo la fine delle loro relazioni, in questo periodo di festività si contendono i figli.

Chi litiga per le festività con i figli

La lista delle coppie vip, che si contendono i figli in occasione delle feste, è lunga visto il 2023 funesto per le relazioni dei personaggi famosi. Tiziano Ferro e l'ex marito Victor Allen si sono contesi i due figli, Margherita e Andreas, per le festività. Il cantautore - che proprio di recente ha ammesso di vivere festività particolarmente tristi per la fine del suo matrimonio - è costretto a rimanere negli Stati Uniti per motivi burocratici legati al divorzio dal Allen e ha potuto godere della presenza dei figli solo nel giorno di Natale. Anche Francesco Totti e Ilary Blasi, separati da oltre un anno, si sono messi a tavolino per stabilire come gestire i figli durante le feste. Così, alla fine, Cristian, Chanel e Isabel hanno trascorso la Vigilia di Natale con papà Francesco e hanno passato il 25 dicembre con mamma Ilary. Anche per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano le festività con la piccola Celine rappresentano l'ennesimo terreno di scontro, come per Belen Rodriguez e i suoi ex. Stefano De Martino ha potuto godersi il Natale con il figlio Santiago, prima di vederlo partire per l'Argentina con la madre. È andata peggio invece a Antonino Spinalbese che non ha potuto vedere la figlia durante le feste e probabilmente la vedrà dopo la decisione di un giudice, a giudicare da come è finito lo scontro social di pochi giorni fa.

Chi torna insieme solo per amore dei figli

Tra le coppie vip scoppiate, però, c'è anche chi è riuscito a trovare il giusto equilibrio per il bene dei propri figli. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono la prova vivente che, nonostante la fine dell'amore, si può passare insieme anche le feste per godersi i propri figli. Dopo avere festeggiato il Natale insieme a tavola, la conduttrice e l'imprenditore sono volati insieme al figlio Nathan Falco in Kenya, a Malindi, nel resort di lusso di Briatore per accogliere il 2024 tutti insieme. Clima disteso e festività insieme anche per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due si sono detti addio solo pochi mesi fa, ma i rapporti sono rimasti talmente buoni e cordiali da convincerli a passare le festività insieme. Dagli Stati Uniti sono arrivati addirittura i figli del conduttore con compagne e nipoti al seguito per celebrare le feste come una vera famiglia allargata.