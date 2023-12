Satta, Ferragnez, Hunziker, Belen e Blasi: i 12 gossip più chiacchierati del 2023

Non si può certo dire che il 2023 non abbia regalato gossip e pettegolezzi. Da gennaio a oggi la cronaca rosa si è riempita di fatti piccanti, indiscrezioni, addii clamorosi, matrimoni e tante, tantissime corna. Ecco i dodici gossip più chiacchierati per ripercorre l'ultimo anno in leggerezza.

Melissa Satta e Matteo Berrettini escono allo scoperto

Gennaio. Mentre Paolo Bonolis festeggia l'arrivo del nipotino e Elisabetta Gregoraci si mostra felice al fianco di Giulio Fratini, i paparazzi inseguono una nuova coppia. Melissa Satta e Matteo Berrettini vengono fotografati insieme all'uscita dall'appartamento della conduttrice tv. "Sorpresi a cena insieme e poi diretti a casa di lei", è lo scoop del settimanale Chi, che dedica alla nuova coppia del gossip la copertina del 25 gennaio. Le voci di un presunto flirt vengono spazzate via da foto, che non lasciano dubbi sul coinvolgimento sentimentale di Berrettini e la Satta, che poco dopo confermano la relazione.

Dopo Sanremo Fedez e Chiara Ferragni sono in crisi

Febbraio. Mentre Anna Tatangelo si concede una fuga romantica a Parigi con il nuovo fidanzato, il modello Mattia, Fedez e Chiara Ferragni entrano in crisi. Il Festival di Sanremo, dove l'influencer è protagonista come co-conduttrice, crea una frattura tra i due a causa della pessima condotta del rapper, che prima canta una canzone contro il governo all'insaputa della Rai e poi bacia sulla bocca Rosa Chemical, rubando la scena alla consorte e mettendola in forte imbarazzo. Alla fine della kermesse, Fedez sparisce dalla scena per poi riapparire in seguito, parlando dei problemi di salute legati ai farmaci antidepressivi. Questo, però, non sembra risolvere la crisi coniugale che i due attraversano e che viene confermata dagli stessi Ferragnez nel sequel della loro docuserie.

Alessia Marcuzzi e il flirt con il giovane ballerino

Marzo. Mentre Ambra Angiolini esce allo scoperto con il suo nuovo amore, l'attore Andrea Bosca, e Luigi Di Maio viene paparazzato con la nuova fiamma, a tenere banco sul web è la frequentazione di Alessia Marcuzzi con il ballerino Jody Proietti. A detta di molti i due sono "vicini e complici" e le riviste di gossip spifferano un pettegolezzo sui due: "Lei è partita dai Parioli su un taxi e si è fatta portare al quartiere San Giovanni. E qui, berretto ben calato in testa e sepolta in un piumino extra large, si è infilata nel portone del palazzo dove abita Proietti". I due vengono anche fotografati a cena insieme, in compagnia di un'altra coppia, e si parla subito di una nuova relazione per la Marcuzzi a soli sei mesi di distanza dall'addio all'ex marito. Ma si tratta del flirt di una notte.

Diletta Leotta annuncia la gravidanza

Aprile. Mentre Aurora Ramazzotti è appena diventata mamma di Cesare e Al Bano festeggia i suoi 80 anni, Diletta Leotta conferma le voci che circolano da settimane su una presunta gravidanza. La conduttrice di Dazn, insieme al fidanzato, il portiere tedesco Loris Karius, condividono un video su Instagram, nel quale annunciano il lieto evento. " Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia ", scrive Diletta sui social e pochi giorni dopo l'inviata sportiva annuncia che sarà femmina e si chiamerà Aria. La coppia sta insieme da meno di un anno, ma l'amore sembra essere solido.

Elisabetta Canalis in love con il campione di kickboxing

Maggio. Mentre Chanel Totti presenta il fidanzatino Cristian Babalus a mamma Ilary e Mattia Zenzola trionfa nella finale di Amici di Maria de Filippi, Elisabetta Canalis esce ufficialmente allo scoperto con il suo nuovo amore. È il campione di kickboxing Georgian "Iceman" Cimpeanu, 29 anni, quindici meno di lei. Lui è il suo personal trainer da ormai due anni e si mormora che sia stato proprio lo sportivo a causare la fine del matrimonio di Elisabetta Canalis con il chirurgo americano Brian Perri. Fresca di divorzio (siglato a marzo) l'ex velina viene immortalata per la strada a Los Angeles mano nella mano con Georgian. Per loro non è più tempo di nascondersi.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis annunciano il divorzio

Giugno. Mentre Annalisa si sposa in gran segreto con il manager padovano Francesco Muglia e Alena Seredova fa altrettanto con Alessandro Nasi, una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo annuncia la separazione. Si tratta di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Da settimane si parla di forte crisi e in più occasioni la produttrice parla di vite separate, ma a seguito della soffiata sull'addio fatta da Dagospia, esplode la loro rabbia. Prima sui social - con un video al vetriolo - poi nello studio di Verissimo, il conduttore e la moglie smentiscono categoricamente il divorzio, ma mettono le mani avanti: "Spetta a noi dirlo". E infatti il 6 giugno esce un’intervista che sancisce l'addio. “ Abbiamo voluto riprenderci quello che è nostro. Il diritto di dettare modi e tempi nella propria vita. Chi vorrà leggerà e capirà”, scrive la Bruganelli su Twitter. Paolo dice di averle provate tutte, lei dichiara che l'amore non svanirà ma intanto le loro strade si separano definitivamente.

Federica Pellegrini in dolce attesa

Luglio. Mentre scoppia il caso Barbara d'Urso fuori da Mediaset e Belen Rodriguez si mostra per la prima volta tra le braccia di un nuovo amore (Elio), Federica Pellegrini annuncia di essere in attesa del primo figlio dal marito Matteo Giunta. La soffiata arriva dalle riviste di cronaca rosa, ma a tradire Federica è una foto condivisa sui social. Nell'immagine si vede un tovagliolo sul quale il marito ha scritto un messaggio romantico: "Amori miei buongiorno, torno presto". È la conferma che in famiglia sta per arrivare un bebè. Pochi giorni dopo è la Divina, insieme a Matteo, a dare la notizia ai suoi follower con un divertente video della pancia con una frase rivolta alle ex compagne di nuoto.

Alessandro Cecchi Paone, nozze gay con Simone

Agosto. Mentre l'estate è all'insegna dei vip single come Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, Alessandro Cecchi Paone annuncia le nozze con il compagno Simone Antolini. I due hanno da poco concluso l'esperienza televisiva a L'Isola dei famosi, dove si sono entrambi ritirati, e dopo avere rilasciato numerose interviste sul loro amore arcobaleno, annunciano di volere convolare a nozze. "Ci uniremo civilmente davanti a Emma Bonino, prima di Natale", fanno sapere Simone e Alessandro in un'intervista esclusiva rilasciata alla rivista Chi e poco dopo arriva la data del "sì". Il 22 dicembre. Cecchi Paone è pronto anche a adottare la figlia di Antolini, che già è parte integrante della coppia e sul web esplode la polemica.

Pamela Prati e il nuovo giovanissimo amore

Settembre. Il Grande Fratello nella versione classica è alle porte e Gessica Notaro annuncia le nozze con il cavaliere Filippo Bologni. Ma il gossip che fa più discutere è la storia d'amore tra Pamela Prati e il giovanissimo Simone Ferrante. Lui è un modello di soli 19 anni, quarantacinque in meno della showgirl sarda. Ma la differenza di età non sembra toccare la coppia, che viene paparazzata in giro per Milano in atteggiamenti affettuosi. Inizialmente la Prati parla di un'amicizia speciale, che poi si trasforma in qualcosa di più serio. "Mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo?", dichiara a La vita in diretta e l'autunno per lei è all'insegna dell'amore.

Michelle Hunziker esce allo scoperto con Carollo

Ottobre. Mentre la premier Meloni dice addio al compagno Giambruno e il cast di Ballando con le stelle viene svelato ufficialmente, Michelle Hunziker esce allo scoperto con il nuovo fidanzato. Archiviato il divorzio da Tomaso Trussardi, la conduttrice svizzera si mostra al fianco dell'osteopata dei vip, Alessandro Carollo. Lui vive e lavora a Roma, lei a Milano, ma la distanza sembra unirli ancora di più. Ancora una volta è il settimanale Chi a rubare alcuni scatti che non lasciano dubbi sulla nuova relazione della Hunziker. Poi, quando la notizia è ormai di dominio pubblico, Alessandro e Michelle non si nascondono più e vivono la loro storia alla luce del sole e la conduttrice si avvicina al mondo del motociclismo, grande passione di Carollo.

La verità di Ilary Blasi e Totti su Netflix

Novembre. Mentre l'Italia del tennis vince la Coppa Davis 2023 guidata da Jannik Sinner e Damiano David ufficializza la relazione con l'attrice americana Dove Cameron, su Netflix esce il docufilm di Ilary Blasi. "Unica" arriva sulla piattaforma di streaming come un fulmine a ciel sereno e la protagonista, Ilary Blasi, svela i dettagli più scottanti della crisi e del conseguente divorzio dal marito Francesco Totti. Sesso, tradimenti, dispetti e accuse sono al centro del film, che diventa subito uno dei più visti di Netflix. Il Pupone non commenta le dichiarazioni fatte dall'ex moglie, ma in rete per giorni non si parla d'altro e a Roma anche.

Belen vuota il sacco: "Tradita da Stefano"

Dicembre. Mentre la corte di Spagna è in pieno scandalo per la presunta infedeltà della regina e Chiara Ferrani viene multata dall'Antitrust per l'affair Balocco, Belen Rodriguez rilascia una surreale intervista sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. Dopo oltre sei mesi di silenzio, indiscrezioni e nuovi amori, la showgirl decide di accettare l'invito di Mara Venier e nel salotto di Domenica In confessa di essere stata tradita dall'ex marito in più di una occasione. "Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese ho saputo, però ho fatto finta di niente. Ho anche chiacchierato con le signorine, hanno ammesso subito tutto. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare", rivela Belen che poi parla della depressione attraversata prima dell'estate e della voglia di vivere il nuovo amore con Elio Lorenzoni. La stessa sera, però, sul Nove da Fabio Fazio, Stefano De Martino tira il freno a mano e parla di due verità, salvo poi ringraziare l'ex compagna in quanto madre di suo figlio. E il sipario cala.