Stefano e quella voce femminile, Belen pubblica il video con le corna: cosa succede tra De Martino e la Rodriguez

Belen ad Albarella, Stefano a New York: ormai la distanza tra la Rodriguez e De Martino parrebbe davvero essere definitiva. Così, i due – mentre si “divertono” sui social ad alimentare il gossip più chiacchierato di questa estate che li vede protagonisti – decidono di trascorrere le vacanze a mille miglia di distanza.

Stefano e quella voce nel video

Il conduttore di Bar Stella al momento si trova a New York insieme al figlio Santiago, ma prima di partire per gli Stati Uniti, ha postato un video sui social che non è passato di certo inosservato. Il filmato, proveniente direttamente dalla sua imbarcazione, mostrava una vista mozzafiato tra le onde del mare e il meraviglioso panorama del Golfo di Napoli, ma a catturare l’attenzione dei follower è stata una voce femminile che in sottofondo (accompagnata, peraltro, dalla canzone Sfiorivano le Rose di Rino Gaetano) diceva: “Dimmi amore”.

Belen e le “corna”

Nel frattempo, Belen è ad Albarella con la figlia Luna Marì, nata dal legame con l’ex Antonino Spinalbese. La showgirl argentina ha, quindi, scelto di trascorrere le vacanze in famiglia circondata dai suoi affetti più cari, i genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. Tuttavia, la Rodriguez in queste ore ha deciso di spiazzare tutti pubblicando un post davvero molto ironico, ma allo stesso tempo piccato e, nonostante l’assenza di una didascalia, il riferimento a De Martino pare davvero chiaro a tutti. Nel video, infatti, appaiono una serie di cervi con le corna maestose che si sollazzano nel prato. Il web è letteralmente impazzato e in tantissimi si sono lasciati andare a like e commenti. Peraltro, ad alimentare la questione ci ha pensato mamma Veronica che nel suo profilo ha condiviso la stessa immagine dei cervi ad Albarella. Ancora non è chiaro se la Rodriguez abbia trascorso o meno qualche giorno di relax in compagnia di Elio Lorenzoni, prima dato come nuovo fidanzato e poi definito soltanto un amico di vecchia data. Un’altra ipotesi, potrebbe, però, anche essere la presenza dell’imprenditore bresciano con i Rodriguez nella villa con piscina nell’isola green nel delta del Po.

De Martino in vacanza negli Stati Uniti

Se Belen è ad Albarella e se la “spassa” a lanciare frecciate a Stefano, quest’ultimo, dopo qualche giorno in vacanza in Sardegna insieme agli amici, è volato alla scoperta della Grande Mela insieme al piccolo Santiago, nato dall’amore con la showgirl argentina. Dall’America, infatti, pubblica sui social immagini felici insieme al figlio in giro per New York e, al contrario della showgirl, i riferimenti a Belen sembrerebbero essere pari a zero.