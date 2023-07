"Lo ha lasciato sei mesi fa. Lui la tradiva". La verità di Corona su Belen e Stefano De Martino

Alla fine, lo scoop sull'addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino lo metterà a segno Fabrizio Corona. O almeno è quello che sembra, viste le recenti rivelazioni fatte dall'ex re dei paparazzi che attraverso il suo canale Telegram ha fatto sapere di essere in possesso di chat compromettenti tra il conduttore napoletano e una ragazza (una delle tante, assicura Corona), che proverebbero i ripetuti tradimenti del marito di Belen. " Stefano De Martino ha i suoi segreti e i suoi scheletri nell'armadio ", ha detto Fabrizio, raccontando la sua verità sulla crisi coniugale vip più chiacchierata di questa estate.

Le parole di Corona su Stefano De Martino

"La verità è che Stefano De Martino è tornato con Belen per l'interesse ed un ruolo mediatico istituzionale che nella sua ideologia di carriera è una spinta in più per raggiungere gli obiettivi ", ha scritto su Telegram Fabrizio Corona, svelando che l'ex ballerino di Amici sarebbe tornato con la showgirl argentina solo per interesse: " L'aver accettato una situazione familiare del genere lo rende ancora più amato dalla gente. Le immagini che posta di suo figlio e di sua moglie (rare quelle con lei, quasi inesistenti), lo rendono l'uomo perfetto ". Ma se da una parte queste considerazioni appaiono personali, dall'altra l'ex re dei paparazzi ha rivelato ciò che Belen gli avrebbe confessato durante un incontro a Milano avvenuto poco tempo fa.

"Si sono lasciati sei mesi fa. È stata lei"

" La verità è che Stefano e Belen si sono lasciati sei mesi fa ", ha detto Corona, riportando il pensiero della Rodriguez, alla quale Fabrizio è rimasto legato dopo la storia d'amore vissuta anni fa. E i motivi sarebbero sorprendenti: " Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, si vergogna di postarla sui social, lui si vergogna di come si veste, di come si muove, di come si atteggia, di come parla, la considera una cretina, non intelligente ". A detta di Corona anche Belen non sopporterebbe più la presenza del marito: " Lei di conseguenza non lo sopporta. Quando torna a casa non vede l'ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l'ansia perché non sa di cosa parlare" .

I tradimenti di Stefano: chat e foto compromettenti

Secondo quanto rivelato dall'ex re dei paparazzi, Belen e Stefano si sarebbero allontanati a causa dei ripetuti tradimenti del napoletano, dei quali Corona avrebbe le prove. " Lui l'ha tradita più volte durante l'ultimo anno e lei lo ha scoperto. Come? Nel modo più semplice dell'era social: l'Ipad del figlio collegato all'Icloud del cellulare del marito. Tante le chat scoperte, molti i possibili tradimenti certi... altro che Marcuzzi ". L'ultimo weekend in barca sarebbe stato solo un momento per i figli e non per loro: " La storia era già finita 6 mesi fa. Belen lo ha lasciato perché non lo sopportava più e perché lui la tradiva, con una sottile differenza: quella a passare sempre per la cattiva, per la traditrice e quella sporca è sempre lei, perché di lui non si sa mai nulla ".

La lettera di addio e Elio Lorenzoni