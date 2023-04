"Luna in attesa...". Belen manda in tilt i fan con un post su Instagram

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare di Belen Rodriguez. L'argentina è stata costretta a dare forfait (per la seconda volta in poco tempo) a Le Iene. A impedirle di condurre il programma di Italia Uno è stato il Covid, che l'ha colpita la scorsa settimana ma, nonostante l'assenza giustificata (con tanto di video-annuncio), sul web si sono rincorse le voci: " E' incinta", "No, è in crisi con Stefano", "Soffre di un male oscuro ". A mettere a tacere i rumor ci ha pensato lei stessa in diretta a Le Iene, ma poi - giusto qualche ora dopo - sempre lei ha alimentato le indiscrezioni. E i social sono impazziti.

La stoccata di Belen a Le Iene

Tornata alla conduzione del programma nella puntata di martedì, Belen Rodriguez si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. " Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c'è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere ", ha detto la showgirl argentina all'inizio della diretta de Le Iene, mettendo a tacere le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su un suo malessere personale. La scorsa settimana, il settimanale Diva e Donna le aveva dedicato la copertina, titolando sibillino: "Stefano solo tu puoi guarirmi dal mio male oscuro". A questo si era aggiunta la fake news che lei fosse di nuovo in dolce attesa (smentita sui social con un video ironico), ma il chiacchiericcio su di lei non si è fermato.

Lo strano post social di Belen