"Ne aspetto due!". Belen risponde alle voci sulla presunta gravidanza...

Belen Rodriguez non è in dolce attesa. La conferma - o meglio la smentita, viste le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni - è arrivata direttamente dalla showgirl. L'argentina ha scelto Instagram per dissipare ogni dubbio sull'arrivo di un altro figlio (il terzo dopo Santiago e Luna Mari) e soprattutto ha puntato sull'ironia, coinvolgendo l'amico Antonio Perfetto e il suo hair stylist Lollo, che per l'occasione hanno sfoggiato finti pancioni.

Le voci sulla gravidanza

L'indiscrezione su una presunta gravidanza di Belen Rodriguez si era diffusa dopo il forfait dato dalla showgirl alla puntata de Le Iene della scorsa settimana. Claudio Santamaria, che l'aveva sostituita, aveva parlato di una indisposizione e l'assenza social aveva alimentato i dubbi. Quando l’argentina era tornata su Instagram, però, alcune rotondità sospette avevano dato il via al pettegolezzo sulla possibile nuova gravidanza. " Aspetti un terzo bimbo? " aveva chiesto un follower sotto al suo ultimo post social e il like malandrino messo dalla stessa Belen aveva dato il via al gossip. L'ultimo indizio era poi arrivato direttamente da Le Iene quando, tornata alla conduzione, aveva ammesso: "Ho avuto bisogno di fermarmi".

La smentita ufficiale