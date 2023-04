Belen di nuovo assente a Le Iene. Cosa è successo nei camerini

Sdraiata in terra, sconsolata e con la mascherina sul volto. Così Belen Rodriguez si è mostrata ai telespettatori de Le Iene in avvio di puntata per giustificare l'ennesima assenza. A condurre l'ultima diretta del programma di Italia Uno, infatti, non c'era la showgirl argentina ma i comici Eleazaro Rossi e Max Angioni, che hanno guidato il gruppo delle Iene tra servizi e interviste. Questa volta a fermare Belen è stato il Covid, che l'ha costretta a lasciare gli studi poco prima della diretta, ma non prima di avere registrato un video per i telespettatori per spiegare l'accaduto senza alimentare i pettegolezzi.

La notizia che Belen Rodriguez non avrebbe condotto la puntata di martedì 11 aprile era iniziata a circolare nel primo pomeriggio. A lanciare l'indiscrezione era stato Dagospia, che però non aveva motivato il perché - per la seconda volta in poco tempo - la showgirl avesse dato forfait a Davide Parenti. " Cosa è successo a Le Iene? Si vocifera che questa sera Belen non ci sarà ed è già la seconda volta ", aveva titolato il sito di Roberto D'Agostino, anticipando l'assenza della conduttrice. Contrariamente a quanto successo poche settimane fa, quando l'argentina era sparita senza dare spiegazioni, questa volta Le Iene hanno voluto rassicurare i telespettatori e in avvio di puntata hanno mandato in onda un filmato girato nei camerini con protagonista proprio Belen.

Il video di Belen nel backstage