"Non sta bene". La rivelazione di Corona su Belen

Nessun programma da condurre, niente interviste e poche, pochissime, notizie dai social network. Belen Rodriguez ha preso le distanze da tutto: dalla visibilità, dalle domande e dai pettegolezzi. La fine della storia d'amore con Stefano De Martino è stata un duro colpo per la showgirl, che oggi è sparita dalla scena pubblica e social nel tentativo di rimettere insieme i pezzi della sua vita, magari al fianco del suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Che l'argentina non stia bene lo ha confermato anche Fabrizio Corona che, ospite di Mara Venier a "Domenica In", ha rivelato: " Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene ".

Le parole di Fabrizio Corona su Belen

Durante l'ospitata su RaiUno, Fabrizio Corona ha parlato - tra le altre cose - della sua storia con la showgirl argentina, dicendosi ancora profondamente legato a lei. " Io le voglio veramente bene, un gran bene", ha detto l'ex re dei paparazzi, parlando del difficile momento della Rodriguez: "Oggi lei ha bisogno di aiuto ma non entriamo nelle sue cose perché non voglio fare gossip. Ma lei può recuperare, può riprendersi" .

La storia d'amore tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez si interruppe bruscamente nel 2012, quando l'ex paparazzo venne condannato: " Ci siamo fatti del male a vicenda. Lei ha accettato i miei errori e io anche, però anche lei mi ha lasciato davanti a tredici anni di carcere, attenzione. Magari se non andavo in galera non sarebbe mai esistito De Martino. Sarebbe rimasta con me ". Po Corona ha raccontato un episodio, che riassume il loro profondo legame: " Otto mesi dopo esserci lasciati, lei era incinta, capitiamo sullo stesso volo. Mi guarda con la faccia triste e poi mi raggiunge al mio posto dove ha pianto tutto il volo. Siamo rimasti abbracciati poi ognuno è andato per la sua strada ".

