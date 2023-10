"Attento a quello che dici...". Mara Venier scatenata con Fabrizio Corona

" Ti metto sotto torchio, altro che la Fagnani. Ti faccio nero ". Così Mara Venier ha accolto Fabrizio Corona nello studio di "Domenica In" e, in effetti, la conduttrice è riuscita a essere più belva della collega in alcuni momenti dell'intervista all'ex re dei paparazzi. Pur avendo cercato ti fare emergere il lato più umano e privato di Corona, Mara Venier non ha mancato di bacchettare il suo ospite per i suoi atteggiamenti e per alcune dichiarazioni pruriginose.

Fabrizio Corona a Domenica In

Fabrizio Corona è arrivato negli studi di "Domenica In" da uomo libero e da questo è voluta partire Mara Venier per l'intervista: i sette anni dietro le sbarre (oltre ai cinque di pena scontati tra ospedale, comunità e domiciliari). Corona non si è nascosto dietro a un dito: " Sì, ho violato la legge, ho fatto un sacco di errori, ho sfidato la magistratura e per questo sono tornato spesso in carcere, ma in questi anni ho subito anche tante ingiustizie ". Del carcere l'ex re dei paparazzi ha ricordato i momenti difficili, le amicizie di comodo, la voglia di lottare per tornare in libertà. " Ma non potevo accollarmi anche il dolore di mia madre e dei miei cari", ha detto, ricordando quando la madre lo andava a visitare in lacrime: "Ma io stavo bene". E Mara Venier è sbottata : "Ma non stavi bene, non fare il figo!" .

Mara Venier rimprovera Corona

Tenere a banda Fabrizio Corona non è stato facile per Mara Venier, che in diverse occasioni ha dovuto frenare l'esuberanza del suo ospite. "Attento a quello che dici! Non dire le parolacce che te meno! Avvoca' ", ha esclamato la conduttrice rivolgendosi all'avvocato di Corona, Ivan Chiesa, anche lui in studio e proseguendo: " Fio mio, tu ce l'hai con tutto il mondo" . E poi ancora il rimprovero quando Fabrizio ha provato a fare i nomi di alcune conduttrici televisive a suo dire raccomandate: " Lui parla male di tutti, parla bene solo della fidanzata. Non ti riconosco più, ti sei leggermente rinc...".

"Sono malato, è vero"