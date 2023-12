Belen sexy sul web. E la sorella Cecilia: "Guardate, le vostre fidanzate..."

Belen Rodriguez è tornata. Dopo mesi di latitanza e dopo l'intervista rilasciata a Domenica In, nella quale ha messo in piazza i panni sporchi del matrimonio con Stefano De Martino, la showgirl è tornata a essere più attiva che mai sui social network. Foto, video, sponsorizzazioni e risposte ai tanti follower che cercano di attirare la sua attenzione riempiono il suo account personale, ma l'ultimo post condiviso in rete dall'argentina ha scatenato il putiferio.

Il post sexy di Belen

Complici le imminenti festività natalizie, Belen Rodriguez ha prestato volto e corpo per una campagna promozionale sul web di una nota marca di abbigliamento intimo. Le foto sexy dello spot sono state condivise dalla showgirl sulla sua pagina Instagram e in brevissimo tempo sono piovuti migliaia di commenti e like. Tra i tanti like di apprezzamento non sono mancati gli sfottò nei confronti dell'ex marito ("Hanno visto Stefano buttarsi di testa da uno scoglio"), qualche critica ("Non basta la bellezza...ci vuole cervello") e persino i pronostici ("Si vede un pancino sospetto, auguri"). Ma a catturare l'attenzione del popolo dei social è stato soprattutto il commento scritto subito sotto al post dalla sorella di Belen, Cecilia Rodriguez.

Il commento di Cecilia

"Beh, ora sì... Tutte a dormire! I love you", ha commentato l'argentina, complimentandosi con la sorella. Ma sotto alla sua frase è comparsa la risposta singolare di un utente: "E chi riesce a dormire con queste foto!!". Colpita dalla replica ironica del follower, Cecilia Rodriguez non è riuscita a resistere e ha risposto con toni altrettanto sarcastici: "Infatti ho detto tutte a dormire, non tutti, ajajajaj, così voi potete guardare tranquilli senza la rotture delle vostre fidanzate ahahha".

Il commento della giovane Rodriguez ha acceso il dibattito e una utente, forse risentita, ha voluto pungolare l'argentina, tirando in ballo il suo fidanzato, Ignazio Moser: "E tu credi che il tuo sia immune quando riesce a muoversi in autonomia?". A questo commento, però, Cecilia ha preferito non rispondere per evitare lo scontro social. Cosa che non è invece successa pochi giorni fa, quando la bella argentina ha risposto a una follower che la accusava di vendere vestiti firmati, regalati dai brand, a scopo di lucro. "Con i miei vestiti ci faccio quello che voglio perché li ho comprati io. E quelli che non sono stati acquistati da me, sono dei regali e con i regali uno ci fa quello che vuole”, aveva tuonato Cecilia Rodriguez con tanto di dito medio alzato.