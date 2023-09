"Dopo Belen sta con lei...". Stefano De Martino beccato con la nuova fiamma

Stefano De Martino volta pagina in amore. Dopo Belen Rodriguez - che ha ufficializzato la relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni - anche il conduttore di Rai2 è uscito allo scoperto con la nuova fiamma. L'ex ballerino di Amici è stato infatti sorpreso in dolce compagnia durante una serata milanese e il settimanale Chi ha pubblicato le foto dell'incontro romantico con la giovane Martina.

" E’ la prima volta che i due si fanno vedere insieme. Lei non appartiene al mondo dello spettacolo ", scrive la rivista nel numero in edicola, pubblicando le immagini che immortalano Stefano e la misteriosa Martina, bellezza tipicamente mediterranea, in giro per le vie del capoluogo lombardo. Nelle foto "rubate" i due non si mostrano particolarmente complici, ma la serata - così come è stata documentata dai fotografi - racconta di un vero e proprio tête-à-tête.

La cena poi la notte da De Martino

I paparazzi hanno sorpreso Stefano e Martina in strada a Milano, mentre si dirigevano in un nuovo locale per una romantica cena a due. Al riparo da occhi indiscreti e nascosti dai separé del locale, il conduttore e la sua accompagnatrice hanno trascorso due ore insieme prima di uscire e farsi immortalare nuovamente dai fotografi. " La loro serata non è terminata al ristorante, ma è proseguita in un luogo più intimo, casa di De Martino, dove i due hanno trascorso tutta la notte", riferisce il settimanale, che ha documentato l'arrivo della coppia sotto casa dell'ex ballerino di Amici proprio davanti al portone. "La ragazza uscirà solo il mattino seguente" , conclude Chi.

"Qualcosa è cambiato..."