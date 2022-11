Bernardini de Pace senza filtri: "Totti chi? Molti vip non vogliono pagarmi"

Il nome dell'avvocato Annamaria Bernardini de Pace è di quelli che non si dimenticano. Lo sanno bene Gabriele Muccino e Andrea Pirlo, che se la sono trovata contro nella causa di divorzio. La matrimonialista dei vip è riuscita a fare ottenere alle ex mogli assegni di mantenimento a più zeri e recentemente si è legata professionalmente a Francesco Totti. Il sodalizio si è rotto negli scorsi giorni e la Bernardini de Pace ha parlato di addio consensuale, ma a Belve - dove è stata ospite nell'ultima puntata - ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Francesca Fagnani ha tentato in ogni modo di strappare una risposta esclusiva su Totti, Ilary e l'addio più chiacchierato dell'anno, ma da buon avvocato la Bernardini de Pace si è difesa bene. " Totti chi?", ha detto evasiva la matrimonialista rispondendo alle domande della conduttrice, che a quel punto ha provato a prenderla alla larga: "Per lei è stata più una liberazione rinunciare all'incarico di Totti o un dispiacere?". Ma l'avvocato ha replicato decisa : "Non so chi sia". E alle successive domande della Fagnani è rimasta sul vago: "Non ricordo. Non mi pare. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere ". Insomma, niente da fare: l'accordo di riservatezza - che presumibilmente la professionista ha firmato con il Pupone - non si infrange.