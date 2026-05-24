Bianca Balti ed Elisabetta Canalis ai ferri corti: ecco cosa è successo (e c’entra la politica)

Per anni sono state una delle coppie di amiche più affiatate del mondo dello spettacolo italiano, tra vacanze insieme, vita condivisa a Los Angeles e una lunga amicizia nata lontano dai riflettori. Oggi, però, il rapporto tra Bianca Balti ed Elisabetta Canalis si è raffreddato, e a spiegare il motivo è stata la stessa modella durante il podcast “Non lo faccio x moda” di Giulia Salemi.

La confessione di Bianca Balti nel podcast

Nel corso dell’intervista, Giulia Salemi ha affrontato una domanda che da tempo incuriosiva i fan, perché Balti e Canalis hanno smesso di seguirsi su Instagram? Un dettaglio che aveva alimentato voci e supposizioni su una possibile rottura tra le due. Bianca Balti ha così confermato che qualcosa nel loro rapporto si è incrinato nel tempo: "Prima eravamo amiche, ora non siamo più tanto amiche. Abbiamo visioni politiche differenti". Una risposta che ha sorpreso la stessa Salemi, che ha ironizzato sul fatto che un tempo si litigasse "per i ragazzi", mentre oggi siano le idee politiche a dividere le persone.

“Negli Stati Uniti la politica divide molto”

Secondo Balti, il contesto americano avrebbe avuto un peso importante nel loro allontanamento. Vivendo entrambe negli Stati Uniti, infatti, le differenze ideologiche sarebbero diventate sempre più evidenti. "La politica riguarda anche i valori personali", ha spiegato la top model. "Da adulte ci siamo rese conto di non avere molto in comune da quel punto di vista". Parole che riportano alla mente alcune dichiarazioni rilasciate da Elisabetta Canalis già nel 2022, quando l’ex velina aveva criticato il clima legato al politicamente corretto .

Le vecchie dichiarazioni che avevano creato tensioni

Nel 2022 Canalis aveva dichiarato: "La direzione che stiamo prendendo è quella del dovere esprimere un pensiero a senso unico, censurando e censurandoci per il terrore di essere bollati come misogini, omofobi o razzisti. L’Italia è un Paese libero e così dovrebbe rimanere". Parole che avevano trovato il sostegno di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma che avevano infastidito Bianca Balti. La modella aveva infatti replicato pubblicamente: "Il problema non è l’eccesso di politicamente corretto, ma il razzismo e l’omofobia". Poco dopo, tra le due era arrivato anche il gesto social che aveva fatto discutere: l’unfollow reciproco su Instagram. Secondo quanto emerso, sarebbe stata proprio Balti a togliere per prima il follow all’ex amica.

Nessun rancore

Nonostante il rapporto si sia ormai raffreddato, Bianca Balti ha voluto chiarire di non provare alcun astio verso Elisabetta Canalis. Durante il podcast ha infatti ricordato un episodio molto personale legato alla malattia affrontata nel 2024, quando aveva annunciato di avere un tumore ovarico al terzo stadio. In quel momento delicato, nonostante i contatti fossero ormai sporadici, Canalis le aveva scritto un messaggio che Balti ha definito "bellissimo".

"Non ci sentivamo da anni, ma lei è stata super carina quando mi sono ammalata", ha raccontato la modella. "Non è una persona verso cui provo astio". Un segnale che, nonostante lee la distanza accumulata negli anni, lascia spazio almeno al rispetto e all’affetto per il passato condiviso.



