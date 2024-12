Bianca Balti a Le Iene: "Il cancro aveva intaccato intestino, colon, vescica... fosse arrivato ai polmoni sarei morta"

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è una data che ha cambiato la vita di Bianca Balti da un momento all'altro: l'8 settembre 2024. Quel giorno ha rappresentato per la top model lodigiana un punto di svolta. Esattamente tre mesi fa a Bianca Balti è stato diagnosticato un tumore alle ovaie al terzo stadio e da quel giorno è iniziata la sua battaglia per la vita. Dopo l'annuncio fatto su Instagram a metà settembre, la modella ha raccontato tutto il suo percorso attraverso i social network e negli scorsi giorni ha accolto a Los Angeles una troupe de Le Iene, alla quale ha raccontato la sua vita oggi tra chemioterapia, famiglia e lavoro.

"Il dottore mi disse che ero messa male"

Alla "iena" Nicolò De Devitiis Bianca Balti ha rivelato come ha scoperto il tumore: " Era l’8 di settembre, sono andata al pronto soccorso, il 10 mi hanno operato. Ti rendi conto veramente di quanto grave fosse la situazione perché poi quando intacca i polmoni diventa quarto stadio e sei praticamente morto. Io ero al mare con le bambine e sentivo questo male, ero preoccupatissima, ma non volevo rovinare il weekend. Quando sono tornata a casa non riuscivo a camminare. In ospedale il dottore mi disse che li giù ero messa veramente male. Mi sono messa a piangere ". Lo choc per la diagnosi, però, l'ha spinta a reagire con forza alla malattia e ha iniziare la sua battaglia.

L'asportazione degli organi

Attualmente la top model è in cura presso il Disney Family Cancer Center di Los Angeles, dove lo scorso 10 settembre è stata operata, e proprio di quei giorni Balti ricorda la lunga lista di organi che i medici hanno dovuto rimuovere anche solo parzialmente per salvarle la vita: " Intestino, colon, vescica, era quasi arrivato ai polmoni, era una situazione molto pesante". Oggi del tumore nel suo corpo "non c'è traccia", hanno confermato i medici americani ma Bianca deve comunque sottoporsi - come da protocollo - a una serie di cicli di chemioterapia per evitare che il cancro torni o le metastasi aggrediscano altre parti del corpo. E lei combatte con la forza e il sorriso la sua battaglia.

La malattia come insegnamento

" Quando l'ho scoperto ho pianto, ero preoccupata per le mie figlie. Poi ho capito tante cose ", ha raccontato a Le Iene: " Una volta che hai l'amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita. Da questa ultima esperienza ho avuto la conferma che ho imparato proprio a vivere bene perché se anche vivo bene in questa situazione sono bravissima, sono una brava studentessa della vita". Al suo fianco ci sono le amiche, che vivono a Los Angeles, i suoi genitori e le figlie ma anche l'attuale compagno, Alessandro, che è rimasto al suo fianco.

Io credo che questa cosa mi è successa adesso mi abbia reso la vita ancora più bella

Parlando con De Vitiis Balti ha rivelato che da quando si è completamente rasata i capelli gli altri la guardano con occhi diversi, trattandola in modo più gentile