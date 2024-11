"Sempre una bad bitch". Bianca Balti si mostra senza capelli

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave Il drastico cambio di look

Con un nuovo scioccante video pubblicato sui social network Bianca Balti ha svelato di essersi rasata a zero i capelli. Una scelta coraggiosa nella lotta contro il tumore ovarico contro il quale sta combattendo da ormai due mesi. Il reel è stato pubblicato dalla modella sulla sua pagina TikTok nelle scorse ore e in breve tempo è diventato virale sul web.

Due settimane fa Bianca Balti aveva sconvolto i suoi fan mostrandosi sui social con un cortissimo taglio di capelli. Una scelta voluta per anticipare la caduta dovuta alle cure chemioterapiche, alle quali la top model si sta sottoponendo da metà ottobre per sconfiggere il tumore alle ovaie, che le è stato diagnosticato lo scorso settembre. " Un passo alla volta ", aveva scritto sui suoi profili social, svelando di avere dato un drastico taglio alla sua folta chioma. Poi pochi giorni fa ha affrontato un nuovo step: dal caschetto la modella è passata a un pixie cut maschile. Una nuova trasformazione che è piaciuta ai fan, ma che in realtà segnava l'avvicinamento alla risoluta decisione presa da Bianca per evitare di affrontare il trauma della caduta dei capelli.

Il drastico cambio di look

Bianca Balti ha voluto battere sul tempo gli effetti della chemioterapia e ha preferito rasarsi a zero i capelli piuttosto che attendere che questi cadessero a causa delle pesanti cure antitumorali. Dopo essersi completamente rasata la testa ha realizzato un reel per i suoi follower, esorcizzando il cambiamento con ironia. " Once a Bad B**ch… always a Bad Bitch ", ha scritto sui social Bianca Balti mostrando il passaggio dal pixie cut alla completa rasatura. In poche ore il video ha sfiorato già 300mila visualizzazioni, diventando virale sul web grazie alle ricondivisione dei suoi fan. Nei commenti gli utenti l'hanno incoraggiata nella sua lotta ma anche ringraziata per il forte messaggio di resilienza e positività, che sta lanciando attraverso TikTok e Instagram, dove è sempre molto attiva, da quando ha scoperto di avere il cancro.

Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prendere in prestito alcune delle mie perché ne ho un sacco

Del resto, la modella lo aveva detto nel suo primo post social, nel quale aveva parlato per la prima volta del tumore: "".