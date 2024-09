Dopo l'operazione, la chemioterapia: continua la battaglia di Bianca Balti contro il tumore

Ascolta ora 00:00 00:00

Procede il recupero post-operatorio di Bianca Balti. Dieci giorni fa la modella lodigiana si è sottoposta a un delicato intervento chirurgico per asportare un tumore alle ovaie al terzo stadio. La diagnosi è stata un vero e proprio choc per Bianca Balti, che in brevissimo tempo si è ritrovata a combattere la battaglia più difficile, quella per la vita.

Il 15 settembre scorso, la top model ha annunciato di avere il cancro in un lungo post Instagram. "È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ", aveva scritto sui social, svelando di avere scoperto il tumore alle ovaie dopo un ricovero in pronto soccorso per sospetti dolori addominali. " Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò", aveva concluso la modella, annunciando di essere prossima a lasciare l'ospedale di Los Angeles, dove è rimasta ricoverata per circa dieci giorni.

Sin dal rientro a casa Bianca Balti è tornata a condividere sui social network la sua quotidianità attraverso foto e video. Una vita purtroppo molto diversa da quella che conduceva prima di scoprire di avere un tumore alle ovaie al terzo stadio, ma condivisa con i suoi tanti fan, che su Instagram non hanno mancato di farle sentire tutto il loro affetto. Ed è proprio ai suoi follower che Bianca Balti si è rivolta poche ore fa per dare un aggiornamento sulle sue attuali condizioni di salute e sull'inizio del percorso chemioterapico. " Piccolo aggiornamento visto che me lo state chiedendo", ha esordito nelle storie del suo profilo la top model: "Il recupero sta andando bene e il 14 (ottobre, ndr) comincerò la chemioterapia".

Bianca Balti ha parlato brevemente delle cure, che dovrà affrontare per debellare il cancro e ha preferito concentrarsi sul suo presente e sui suoi fan: " Oggi sono uscita e sono molto felice perché finalmente posso iniziare a pianificare e io amo pianificare". Poi il messaggio affettuoso ai follower: "Grazie per i tanti messaggi. Non vi preoccupate per me perché io non sono preoccupata. Sono solo molto seccata perché avevo piani molto differenti per il mio prossimo futuro".

Accanto a lei in questa battaglia ci sono le due figlie, la famiglia - che l'ha raggiunta negli Stati Uniti durante il lungo ricovero - e le amiche, le stesse che le sono rimaste accanto in ospedale per sostenerla nel percorso verso la guarigione.