Bianca Censori nuda, spunta la foto "vendetta" che fa il giro del web

Ora è Kanye West che "spacca" il web, o meglio viene "spaccato" visto che da ieri circola in maniera virale un'immagine "vendetta" generata dall'intelligenza artificiale che lo mostra completamente nudo sul red carpet dei Grammy Award al posto della moglie Bianca Censori.

Milioni di visualizzazioni

L'atteggiamento del rapper considerato dalla maggior parte degli utenti "misogino" viene ora ribaltato e la sua foto in poco più di due giorni ha ottenuto 4,3 milioni di visualizzazioni soltanto su "X", attirando anche l'attenzione di molte star che per lui non avevano avuto parole estremamente "positive". Queste hanno apertamente elogiato l'immagine perché convinte, come la maggior parte delle persone, che la Censori venga costantemente manipolata dal marito che ad ogni evento in cui appare in maniera "estrema" e quasi sempre senza nulla addosso, la mostra come fosse un trofeo.

C'è chi dice no

A questo proposito però ha parlato un caro amico della coppia che ha duramente criticato queste speculazioni dichiarando al DailyMail che Bianca è perfettamente cosciente e che la sua è una " partecipazione volontaria dovuta ad una semplice provocazione ". L'insider misterioso ha anche aggiunto: "B ianca non viene affatto costretta, lei costruisce insieme a lui - che va ricordato è il proprietario del marchio di abbigliamento Yeezy - il look condividendo idee e visioni che sono in netto contrasto con l'impostazione della moda e della cultura attuale. Kanye in realtà sta dando potere a Bianca e a lei questo piace molto ".

La foto di Kanye West generata dall'Intelligenza Artificiale

Le parole di Kanye West

Dopo che ieri il rapper aveva prima postato e poi cancellato un commento in cui mostrava quanto le foto della moglie avessero ottenuto più visualizzazioni che la cerimonia stessa del Gramy, oggi alla vista della foto ha scherzato dicendo che il quadrato con cui sono state coperte le parti intime dell'immagine in realtà sarebbe più grande di quello che servirebbe. Ma in realtà molti sanno che vistala sua personalità la foto non gli ha fatto di sicuro piacere.

La soddisfazione del popolo social

Sono però gli utenti quelli ad essere i più soddisfatti di questa sorta di vendetta.

Lui odierà talmente tanto questa immagine che me la fa amare molto di più

Mi sembra la giusta vendetta per lui"

e sono migliaia quelli che hanno esaltato l'idea di aver fatto uscire questa foto: "" ha commentato lo chef inglese. E ancora: ", ha scritto un'altra utente e così via per centinaia e centinaia di messaggi che hanno tutti lo stesso tono.