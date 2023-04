Bici elettrica rubata in centro. La rabbia della Manzini: "Ti auguro..."

Francesca Manzini non è andata per il sottile con chi, nelle scorse ore, ha rubato la sua bicicletta elettrica in pieno centro a Roma. Il mezzo era stato lasciato dalla conduttrice di Striscia la notizia in sicurezza, legato con una catena robusta, ma il ladro senza identità è riuscito comunque a compiere il furto alla luce del sole e in uno dei quartieri più popolati di Roma, a Prati. Così l'imitatrice prima si è sfogata con parole durissime sul suo account Facebook poi, raggiunta telefonicamente da Leggo, ha spiegato quanto accaduto con rabbia ma lucidità.

Lo sfogo sui social

Dopo avere scoperto che la sua bicicletta elettrica era stata rubata, la Manzini colta dalla rabbia ha subito affidato ai social un pesantissimo sfogo. Aperto il suo profilo Facebook, la conduttrice di Striscia la notizia non ha badato alla forma e - sorvolando sulla dinamica dell'accaduto - ha rivolto parole di fuoco nei confronti di chi si è reso protagonista del furto. " A te caro pezzo di merda che mi hai rubato la bici auguro tante cose! ", ha scritto sulla sua pagina personale, scatenando i commenti di molti utenti vittime di altrettanti furti un po' in tutta Italia. Francesca Manzini non ha spiegato nel dettaglio il brutto episodio, ma raggiunta al telefono dal sito Leggo ha chiarito la dinamica dei fatti.

Il racconto del furto