Biglietti Sanremo 2024: ecco quanto costerà seguire il Festival all'Ariston

Il conto alla rovescia per l'inizio del festival di Sanremo è ufficialmente iniziato. I trenta artisti in gara stanno arrivando in riviera alla spicciolata per provare all'interno dell'Ariston. Lo storico teatro di Sanremo è ancora chiuso al pubblico e fruibile solo a cantanti, musicisti e maestranze ma nella prima serata di Sanremo sarà gremito di spettatori e la caccia al biglietto è già cominciata.

Il Click Day è fissato per martedì 23 gennaio, giorno in cui - a partire dalle ore 9 fino ad esaurimento delle disponibilità - sarà possibile acquistare i biglietti messi in vendita sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com. Sul portale ed esclusivamente online sarà possibile acquistare solo biglietti singoli (non più abbonamenti come nelle passate edizioni) per una o più serata in programma per la 74esima edizione de Festival della canzone italiana.

I costi dei biglietti per Sanremo 2024

Aboliti i pacchetti in abbonamento, si potranno acquistare solo biglietti singoli con un massimo di due ticket a persona. Per le serate di martedì 6 febbraio (prima serata), mercoledì 7 febbraio, giovedì 8 febbraio e venerdì 9 febbraio si pagherà 200 euro per un posto in platea e 110 euro per la galleria. Prezzi decisamente superiori per la serata della finale in programma sabato 10 febbraio: 730 euro per vedere chi vincerà Sanremo 2024 dalla platea e 360 euro per godersi lo spettacolo dell'ultima serata dalla galleria.

Modalità di acquisto dei biglietti

Per effettuare l'acquisto di uno o più biglietti (massimo due a persona) sarà necessario registrarsi sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com il 23 gennaio con i propri dati personali, compreso codice fiscale e documento di identità (fronte/retro in un unico file). Poi autenticarsi attraverso la propria mail e una password. Per quanto riguarda invece il metodo di pagamento sarà esclusivamente con carta di credito. Come già accade da alcuni anni, subito dopo il Covid, il biglietto sarà in formato digitale e dopo l'acquisto verrà inviato all'indirizzo mail indicato in fase di registrazione, restando disponibile nella sezione personale "Il mio profilo".

Informazioni sulle serate

Tutti i biglietti del festival di Sanremo 2024 saranno nominativi con nome, cognome, luogo e data di nascita stampato sul biglietto digitale. L'ingresso al Teatro Ariston avverrà mediante esibizione del titolo d'ingresso (in formato elettronico o stampato) e del relativo documento d'identità inserito in occasione della registrazione. Per quanto riguarda il cambio di nominativo del ticket, invece, si potrà effettuare - sempre sul sito nella sezione "Il mio profilo" - entro 48 prima dell'inizio della serata per la quale è valido il biglietto. Discorso a parte per i portatori di disabilità, che potranno acquistare i biglietti nell'apposita sezione dedicata del sito.