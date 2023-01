"La madre dei cretini...". Ezio Greggio zittisce gli hater sulla fidanzata

Ezio Greggio, attore comico e volto amatissimo di Striscia la notizia, è uno di quelli che conquista tutti con l'ironia. Ma anche i più amati hanno i loro odiatori. E allora, per mettere a tacere le male lingue, meglio ricorrere proprio al sarcasmo. Negli ultimi giorni Greggio si è dovuto dare parecchio da fare per replicare a critiche e sfottò che sono arrivati da ogni parte del web e non solo per la sua storia d'amore con la giovane compagna, Romina Pierdomenico.

L'intervista e gli sfottò

Il settimanale Gente ha dedicato la copertina dell'ultimo numero in edicola alla storia d'amore di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. Nonostante la differenza di età tra la modella e il conduttore (trentotto anni), la coppia sta insieme da cinque anni e il sentimento è solido. " Siamo la prova che l'amore non ha età. Ci guardiamo e ci capiamo senza parlare ", hanno detto nell'intervista Greggio e Romina, parlando della loro complicità e dei progetti di vita insieme.

L'articolo è stato pubblicizzato sui canali social della rivista, ma sotto al post - tra i tanti messaggi di affetto - sono arrivate anche le critiche e gli sfottò: " Vero sì, l'amore non ha età, è il portafoglio che va cambiato ogni tanto", "Se Ezio fosse stato povero non lo avrebbe neanche guardato", "L'amore non ha età se c’è la master card ". A poco è servito il fatto che, in altre occasioni, Romina Pierdomenico aveva già chiarito che è in grado di mantenersi da sola grazie al lavoro di modella e conduttrice radiofonica. Così è intervenuto il conduttore.

Le repliche di Greggio agli hater

Stanco del sarcasmo di alcuni utenti, Ezio Greggio ha replicato con pungente ironia ad alcuni hater. " Il portafogli si può cambiare, ma all'ignoranza umana purtroppo non c'è rimedio", ha scritto il conduttore a chi sosteneva che Romina stia con lui solo per soldi, mentre a un altro ha risposto: " Brutta bestia l'invidia". Poi alla fine, ha scritto un commento per ringraziare il settimanale per l'intervista e zittire tutti gli altri hater : "Amici di Gente grazie per questa bellissima copertina e servizio. Scusate le risposte che do a fake, invidiosi, tdc e c. Purtroppo le madri dei cretini sono sempre incinte e vedo che ad alcune persone nasceranno presto fratelli e sorelle!" . Un po' too much, ma viene da dire, quanno ce vo' ce vo'.

